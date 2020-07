AKTUÁLNE Kyselica po prevalení toho, že bol tajným agentom: Odchod z funkcie!

Podľa medializovaných informácií bol Lukáš Kyselica tajným agentom Vojenského spravodojstva aj v čase, keď kandidoval do parlamentu a aj vtedy, keď si prevzal dekrét štátneho tajomníka. Kyselica bol príslušníkom vojenskej tajnej služby od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca Národnej rady.

Minister vnútra Roman Mikulec aj minister obrany Jaroslav Naď však Kyselicovi vyjadrili plnú podporu a dôveru. Napriek tomu sa bývalý šéf vyšetrovacieho tímu rozhodol, že na svojom poste končí.

"Lukáš Kyselica nám včera oznámil, že sa rozhodol odísť z postu štátneho tajomníka na Ministerstve vnútra. Dohodli sme sa, že si to môže ešte dodnes prípadne rozmyslieť. Nerozmyslel," informoval na sociálnej sieti premiér Igor Matovič.

Rozvrat OĽaNO

Premiér však prišiel aj s informáciou, že ľudia blízki bývalému premiérovi Petrovi Pellegrinimu vo vedení Vojenského spravodajstva "chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OĽANO zvnútra".

Podľa neho chceli dosiahnuť rozpad hnutia a "za akúkoľvek cenu zabrániť, aby sme mohli zostaviť vládu ... nepodarilo sa. Tajné služby štátu zneužívajú voči svojim politickým oponentom len tí najperverznejší diktátori," napísal Matovič.

Kyselica sa tváril, že sa nič nedeje

Podľa našich informácií dnes zasadal aj tím, ktorý má na starosti reformu polície. V tíme je aj Jaroslav Spišiak- Dnes s ním mal sedieť aj Lukáš Kyselica a riadiť zasadnutie. Ako sme nedávno informovali, Kyselica mal byť na čele tímu. Nikomu však nepovedal, že sa rozhodol odísť z pozície štátneho tajomníka a tváril sa, že sa nič nedeje.

Správna reakcia

Podľa Juraja Šeligu je odchod Lukáša Kyselicu správnou reakciou a vyvodením osobnej zodpovednosti. "Lukáš Kyselica sa rozhodol vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR. Má za to môj plný rešpekt!" napísal Šeliga.

"Pred voľbami sme sľubovali nastolenie vyššej politickej kultúry. Mnohí v posledných dňoch, ako keby na tieto sľuby zabudli. Preto som rád, že sa pán Kyselica zachoval presne tak, ako sme sľubovali a presne tak, ako mal," dodal.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Premiér Igor Matovič by mal prestať s vyjadreniami, ktoré sú hlboko pod úroveň predsedu vlády SR. V reakcii na jeho tvrdenie o zneužití Lukáša Kyselicu na rozklad OĽANO to uviedol expremiér Peter Pellegrini pôsobiaci vo vznikajúcej strane Hlas. Dodal, že odchod Kyselicu z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR je dobrou správou pre Slovensko a premiérovo vyjadrenie nesie prvky stihomamu. Stanovisko poskytla hovorkyňa vznikajúcej strany Patrícia Medveď Macíková.

"Už sme si zvykli na to, že Igor Matovič používa lož ako pracovnú metódu, no jeho vyjadrenie o pokuse rozložiť hnutie OĽANO prostredníctvom pána Kyselicu už nesie prvky stihomamu. Pán Kyselica teda kandidoval za OĽANO a zároveň mal úlohu rozkladať toto hnutie ako tajný agent? A svojim kolegom to podľa medializovaných informácií oznámil až po voľbách a voličom vôbec? Pán Matovič by mal prestať pozerať lacné filmové trháky a mal by prestať aj s vyjadreniami, ktoré sú hlboko pod úroveň predsedu vlády," uviedol.

Odchod Kyselicu označil Pellegrini za dobrú správu pre Slovensko. Agenti tajnej služby majú podľa neho plniť svoje tajné poslanie a politici majú otvorene slúžiť ľuďom. Zdôraznil, že oboje sa nedá.

Prezidentka oceňuje Kyselicov postoj k veci

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si cení postoj Lukáša Kyselicu, ktorý sa rozhodol odísť z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Hlava štátu to uviedla počas svojej návštevy Zvolena s tým, že z medializovaných informácií je zrejmé, že istý problém tam evidentne bol.

"Rešpektujem jeho rozhodnutie a som rada, že takýto príklad osobnej politickej zodpovednosti vyvodil," skonštatovala Čaputová. Byť politikom a zároveň pôsobiť vo Vojenskom spravodajstve je podľa prezidentky nezlučiteľná kombinácia. "Niekto, kto je členom či spolupracovníkom Vojenského spravodajstva, nemá byť politicky aktívny. V tomto prípade asi aj s tým súvisí reakcia a vyvodenie politickej zodpovednosti," podotkla hlava štátu.