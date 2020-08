KORONAVÍRUS Rezort obrany určil do 7000 ľudí, ktorí by si zaslúžili odmenu za prácu v prvej línii

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Zoltan Balogh/MTI via AP

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR určilo do 7000 profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov, ktorí by si zaslúžili morálne i finančné ohodnotenie za prácu v rizikovom prostredí, tzv. prvej línii, po vypuknutí pandémie COVID-19. Počty odovzdalo rezortu práce, ktorý zriadil odbornú komisiu zaoberajúcu sa prerozdeľovaním odmien. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.