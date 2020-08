Začiatok školského roka je za dverami! Začať by sa mal všade rovnako: Do lavíc sa vráti 800-tisíc detí

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva diskutuje s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva o situácii, ktorá môže nastať so začiatkom školského roka. Rezort školstva nechce zatvárať školy celoplošne, ale budú to podľa ministra Branislava Gröhlinga lokálne záležitosti.

V Prešove v piatok o tejto téme diskutoval s riaditeľkou RÚVZ so sídlom v Prešove Janou Mítnikovou. Druhý septembrový deň nastúpi podľa jeho slov do škôl 800-tisíc žiakov a študentov.

Školy nebudeme zatvárať plošne

"Potrebujeme to konzultovať so všetkými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Naša spolupráca bude teraz veľmi blízka. Potrebujeme sa spoznať a povedať si, kto má aké kompetencie," povedal Gröhling. Ako povedal, rezort nie je informovaný, že by sa niekde nemalo začať vyučovanie 2. septembra.

Minister školstva oznámil opatrenia pre nový školský rok

"Ak by niečo také nastalo, tak by sme nezatvárali celé školy, ale šli by sme na triedy, kde by sme identifikovali jednotlivých ľudí a vyučovanie by pokračovalo ďalej. Až v červenej fáze by sme prešli k dištančnému vzdelávaniu," reagoval na aktuálne čísla nakazených novým koronavírusom minister školstva.

Hygienické opatrenia sú pre školy nastavené celoplošne. Podľa ministra nie je dôvod na to, aby boli niekde opatrenia prísnejšie. V regióne Prešova však bude potrebné riešiť príliv študentov najmä z Ukrajiny. "Bude potrebné zabezpečiť karanténne zariadenia a následne testovania, aby sme ich o trochu viac sledovali, aby tu nevzniklo ohnisko nákazy," podotkol Gröhling a dodal, že univerzity v Prešove sú na to pripravené. Univerzity budú vyčleňovať jednotlivé trakty, kde môžu študenti počkať päť dní na testovanie a výsledky testovania. Ak budú negatívni, vyučovanie sa bude normálne realizovať.