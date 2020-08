AKTUÁLNE Minister školstva oznámil očakávané informácie: Definitívne pravidlá pre školy!

NAŽIVO Minister školstva predstavuje preventívne opatrenia počas otvorenia nového školského roka

Štyri milióny na opatrenia pre školy

Školský rok začne riadne 2. septembra a školská dochádzka bude povinná. "S koronavírusom sa však musíme naučiť žiť a prispôsobiť tomu aj opatrenia," uviedol na úvod Gröhling s tým, že opatrenia nie sú extrémy. Ide o opatrenia, ktoré sme si už vyskúšali. "Potrebujeme, aby boli všetci zodpovední a opatrní. Učitelia, zriaďovatelia aj deti." Rezort školstva ráta aj s nákladmi, ktoré budú opatrenia vyžadovať. "Na opatrenia vyčleníme 4 milióny eur pre základné, stredné a špeciálne školy," povedal Gröhling.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Školský semafor

Všetky školy, ale aj centrá či internáty, budú mať na stránkach zverejnený jednoduchý manuál. Školy nájdu aj jednoduchú formu, tzv. semafor, pre tri fázy. "Školy nebudeme posudzovať plošne, ale využijeme semafor, ktorý posúdi vývoj nákazy. Zelená je najnižšie riziko, teda nie sú žiadne podozrenia, oranžová fáza je vtedy, ak je podozrenie u jedného žiaka a červená fáza je potvrdené ochorenie u dvoch žiakov alebo u učiteľa či zamestnanca," vysvetlil Gröhling s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rúška na školách

V MŠ nie sú deti povinné nosiť rúška. Na prvom stupni ZŠ sú rúška odporúčané, na druhom stupni ZŠ, na SŠ a VŠ budú rúška povinné do 15. septembra. Rodičia pri prvom príchode do školy odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa aj zdravotný dotazník. Vzor bude zverejnený a bude sa dať stiahnuť.

Izolácia na školách

Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu. V prípade podozrenia škola informuje telefonicky rodičov a tí následne kontaktujú lekára. Až lekár zhodnotí danú diagnózu a následne bude informovať Úrad verejného zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vysoké školy by mali začať koncom septembra

Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Počas utorkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Rúška a čestné vyhlásenie

Pandemická komisia sa minulý týždeň okrem iného zaoberala aj zhodnotením situácie v školstve. Dohodla sa na viacerých krokoch a opatreniach. Rodičia budú pri nástupe detí do školy zrejme odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. V opačnom prípade dieťa nebude môcť nastúpiť do školy. Možnosťou ako sa vyhnúť karanténe v domácom prostredí, bude testovanie dieťaťa na COVID-19, ktoré ale nebude bezplatné.

Zdroj: Getty Images

Konzílium epidemiológov tiež rozhodlo, že prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch. Nenosenie rúšok v školách sa u detí nebude sankcionovať. Konzílium prenecháva zodpovednosť na učiteľov. Minister zdravotníctva verí, že nosenie rúšok v školách zamedzí šíreniu nového koronavírusu a opatrenie sa bude môcť po dvoch týždňoch zrušiť.

Matovič chce rúška aj pre žiakov na 1. stupni ZŠ

Premiér Igor Matovič vyzval, aby v prípade, že žiaci na prvom stupni základných škôl zvládnu mať rúška aj v triedach počas vyučovania, aby tak urobili. "Čím viac detí aj na prvom stupni bude rúška mať, tým viac si ochránia svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie svojich spolužiakov. A tým viac zabránime, aby sme chorobu prípadne šírili v rámci triedy a potom následne aj kdekoľvek inde," poznamenal premiér.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Zároveň chápe, že malým deťom sa v rúškach ťažko dýcha. "Ale keď to zvládne 70 – 80 percent detí, tak vždy lepšie, ako keď povieme všetkým, že to nemusia mať," uviedol. Matovič povedal, že na pandemickú komisiu prišiel s návrhom, aby mali všetky deti v školách rúška. "Potom prišiel minister Branislav Gröhling a argumentoval, že deti na prvom stupni to nezvládnu," povedal premiér.