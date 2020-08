KORONAVÍRUS Školáci v Grécku sa môžu tešiť: Do škôl sa vrátia začiatkom septembra

Žiaci by si do školských lavíc mali opätovne zasadnúť 7. septembra - vedenia škôl však budú musieť dbať na nosenie rúšok, časté umývanie rúk a dodržiavanie dostatočných odstupov, kdekoľvek to len bude možné, zdôraznil hovorca.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Grécko za posledné týždne zaznamenalo nárast prípadov nákazy koronavírusom. Zo zrýchleného šírenia infekcie obviňujú tamojšie úrady nedodržiavanie nariadení o rozstupoch medzi ľuďmi v reštauráciách, baroch či na verejných zhromaždeniach.

Grécka vláda minulý týždeň nariadila zákaz nočnej prevádzky takýchto podnikov v niektorých najvyhľadávanejších dovolenkových destináciách. Novým ohniskom nákazy sa stali aj svadobné hostiny. Od začiatku koronavírusovej pandémie v krajine zaznamenali podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa viac ako 7000 prípadov nákazy a 228 úmrtí.