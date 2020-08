AKTUÁLNE Vláda odvolala Lukáša Kyselicu: Šéf rezortu vnútra je presvedčený, že na OĽaNO nedonášal

Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády. Podľa Mikulca premiér neprezentoval zneužívanie tajnej služby ako fakt. Podozrenia podľa neho preveruje polícia. Informácie o stretávaní sa ruských agentov na území SR Mikulec bližšie nekomentoval. "Zjavne to vyhodnotili príslušné zložky tak, že ich aktivita bežná nebola," poznamenal. Hovorí, že informácie o pôsobení ruských agentov "sú tu stále".

Kyselicu odvolali

Lukáš Kyselica v stredu oficiálne končí vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva vnútra. Návrh na jeho odvolanie schválila vláda. Kyselica sa rozhodol požiadať o uvoľnenie z funkcie štátneho tajomníka po zverejnení informácie, že počas volebnej kampane pred parlamentnými voľbami pôsobil vo Vojenskom spravodajstve. Po odchode z ministerstva sa plánuje vrátiť do Národnej rady SR ako poslanec.

Svoje pôsobenie vo Vojenskom spravodajstve mal Kyselica vysvetľovať aj pred parlamentným brannobezpečnostným výborom, na otázky však neodpovedal. Viacerí poslanci namietali, že tento výbor nie je kompetentný riešiť otázky VS. Opozícia chcela preto iniciovať zvolanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VS.

Podnet na generálnu prokuratúru

Podpredsedníčka výboru Zuzana Šebová (Sme rodina) uviedla, že podnet od opozície zatiaľ nedostala, poslanci by sa podľa nej mohli na kauzu pýtať na riadnom zasadnutí výboru, ktorý je naplánovaný na september. Podnet výboru v tejto súvislosti zaslala aj mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS).

Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker podal minulý týždeň podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s výrokmi premiéra Igora Matoviča ku kauze pôsobenia Lukáša Kyselicu (OĽANO) vo VS počas volebnej kampane. Prokuratúra by mala podľa neho preveriť, či nedošlo k viacerým trestným činom, a to zneužívanie právomocí verejného činiteľa, neprekazenie trestného činu alebo ohrozenie utajenej skutočnosti.