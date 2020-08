Lučanský odmieta účasť v reformnej komisii: Mikulcovi to pripomína vyplakávanie

BRATISLAVA - Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský odmieta, že by bol súčasťou komisie na reformu polície, ako o tom informoval v utorok (18. 8.) premiér Igor Matovič (OĽANO). Policajný šéf sa tiež obáva o budúcnosť polície a avizované zmeny vidí ako bezpečnostné riziko pre Slovensko. Ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) jeho reakcia mrzí. Myslí si, že ak by Lučanskému záležalo na svojich podriadených, tak by bol aktívnym členom komisie. Jeho reakcia mu pripomína vyplakávanie. Obaja to uviedli vo štvrtok na sociálnej sieti.

„Prečo si premiér myslí, že som súčasťou toho paškvilu – komisie pre reformu polície?“ pýta sa na sociálnej sieti Lučanský. Zasadnutia komisie sa podľa vlastných slov zúčastnil zo zvedavosti, pretože "majú byť o jej výsledkoch chýry". „Vedie ju Jaroslav Spišiak, ktorý sa pasuje za moderátora. Sú tam prizvaní zástupcovia ministerstva vnútra a policajného prezídia. Pomiešané osoby s bezpečnostnými previerkami, ale aj bez nich,“ tvrdí policajný prezident.

Na komisii sa podľa Lučanského hovorí o rozložení síl a prostriedkov tak, aby sa štátu šetrili peniaze a polícii zvyšovala dôveryhodnosť. „Z môjho pohľadu človeka, ktorý má 30 rokov skúseností, musím povedať, že mám obavy o budúcnosť polície,“ tvrdí. Reorganizácia by sa podľa Lučanského mala týkať hlavne zjednodušenia a zrýchlenia trestného konania, elektronizácie a zjednodušenia práce policajtom.

„Ale to by museli mať niektorí ľudia priestor a nie byť len kulisou moderátora, ktorý si celú komisiu moderuje na svoj obraz a potreby, ako zvýšiť výšku výsluhových dôchodkov niektorým svojim budúcim navrátilcom, ktorí už dávno stratili reálny pohľad na policajný zbor,“ dopĺňa odchádzajúci prezident. Z toho, čo zachytil na jednom zasadnutí, nechce robiť paniku, avšak nápady komisie považuje za nielen vzdialené od reality, ale ich pretavenie považuje za bezpečnostné riziko pre Slovensko. „Zatiaľ ich nebudem konkretizovať, ale určite budem ich oponentom,“ uzavrel.

Mikulec si myslí, že ak by Lučanský ocenil pracovnú skupinu zaoberajúcu sa reformou, tak by tým priznával nevyhnutné a zásadné zmeny, ktoré polícia podľa ministra potrebuje ako soľ. Minister má za to, že keby Lučanskému na jeho podriadených záležalo, tak by bol aktívnym členom komisie. „Svoje podnety by potom mohol férovo komunikovať medzi odborníkmi a nie na sociálnych sieťach, kde to pripomína skôr vyplakávanie,“ dodal.

Na margo Lučanského slov o bezpečnostnom riziku uviedol Mikulec, že on za bezpečnostné riziko považuje 40-percentnú dôveryhodnosť verejnosti voči policajnému zboru s tým, že je na tom v Eúrope horšie už len Albánsko.

O tom, že má byť Lučanský členom komisie na reformu polície, informoval v utorok Matovič. Podľa predsedu vlády sa nová komisia zaoberá aj zmenou voľby policajného prezidenta. Lučanský koncom júna oznámil svoj odchod z funkcie, o uvoľnenie zo služobného pomeru požiadal k 31. augustu. Ako dôvody svojho odchodu uviedol znemožňovanie jeho práce zo strany rezortu vnútra a fakt, že nechce niesť zodpovednosť za politizáciu polície.