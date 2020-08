Pikantný snem Za ľudí: V strane je napätie, sobotné vášne kvôli návrhu predsedníctva zatlačili na Remišovú

BRATISLAVA/TRENČIANSKE TEPLICE - Po sobotnom sneme strany Za ľudí v Trenčianských Tepliciach funkcionári subjektu ešte stále nemajú vyhraté. Podľa niektorých zdrojov je to v strane stále napäté a budúcnosť projektu je tak už len v rukách novej predsedníčky Veroniky Remišovej, ktorá sa fanúšikom zverila s tým, ako to vidí s budúcnosťou strany.

Už v úvode sa nová šéfka Za ľudí Remišová pýta, ako chcú ísť ako strana ďalej. "Chcem, aby sme boli optimisti a lídri nádeje. Sme najmladšia strana v parlamente a počtom poslancov najmenšia strana v koalícii, no o to väčší potenciál na rast máme. Moja vízia je moderná európska stredová strana, sme strana budúcnosti, pretože máme víziu pre budúcnosť Slovenska," myslí si Remišová.

Nepomôže nám kritizovať spoza plota alebo počítača

Tá sa zmienila aj do vyjadreniach niektorých členov strany na sociálnej sieti Facebook. "Nepomôže nám, ak budeme neustále kritizovať na sociálnych sieťach, nadávať spoza plota – alebo spoza počítača a nič nerobiť. Len tvrdou prácou celého tímu môžeme získať percentá a víťaziť," odkázala niektorým členom Za ľudí nová líderka strany.

"Prevzali sme spoluzodpovednosť za túto krajinu. Budeme robiť rozhodnutia a čeliť následkom. Našou úlohou je ľuďom ponúknuť pozitívnu víziu lepšej krajiny. Víziu, pre ktorú sa dokážeme nadchnúť my a pre ktorú dokážeme nadchnúť ľudí. Máme na to ľudský potenciál, máme na to nástroje a predovšetkým máme na to ideálnu chvíľu. A skvelý tím," uzavrela nová predsedníčka Za ľudí.

Atmosféra nie je ani po sneme ideálna

Situácia však podľa niektorých informácií nie je ani zďaleka taká rúžová, ako sa na prvý pohľad po sobotnom sneme môže zdať. Portál Aktuality.sk totiž hovorí o tom, že Remišová ako nová šéfka strany odmietala do nového predsedníctva vymenovať svojho volebného soka Miroslava Kollára. Išlo o 23-členný tím.

Podľa očakávania a postojov niektorých členov, ktorí už skôr Kollárovi vyjadrili podporu ako napríklad Jana Žitňanská alebo Juraj Šeliga, sa dalo predpokladať, že proti tomuto rozhodnutiu sa postavia viacerí členovia vedenia strany. To sa aj stalo a práve spomínaní dvaja členovia strany mali dokonca pohroziť tým, že ponúknu svoje funkcie, ak sa Kollár nestane členom predsedníctva.

Týmto štýlom mali zareagovať aj Marek Hattas či Tomáš Valášek. Nasledovala krátka prestávka, po ktorej Remišová zmenila názor. Tu sa to však nekončilo.

Ďalší konflikt, ďalšie miesto v predsedníctva

Zloženie predsedníctva však stále nebolo po chuti všetkým a mnohých malo odradiť to, že o miesto mal prísť Tomáš Meravý, člen bratislavskej organizácie strany. S týmto krokom zase nesúhlasili členovia spomínanej organizácie. Nasledovala tak ďalšia prestávka, po ktorej Remišová druhýkrát a pravdepodobne proti svojej vôli ustúpila.

„Veronika Remišová navrhla zloženie predsedníctva. K tomuto zloženiu sa vyjadrili viacerí členovia, ktorí požadovali zmeny. Po porade vo vedení sa rozhodla akceptovať tieto názory. Zmeny sa týkali štyroch ľudí a medzi nimi bol aj Miroslav Kollár," povedal Aktualitám hovorca novej predsedníčky Za ľidí Michal Dyttert.

Kým Remišová sa na post predsedníčky dostala za pomoci 76 hlasov, za Kollára bolo len 33 hlasov.