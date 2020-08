Snem hnutia OĽaNO by mal byť ešte tento rok: Voľba predsedu je zatiaľ otázna

Premiér SR Igor Matovič

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

BRATISLAVA - Snem vládneho hnutia OĽANO by sa mal konať v novembri tohto roka. Potvrdil to Martin Kalužák z mediálneho tímu hnutia. Ešte nie je jasné, či sa bude na sneme voliť predseda, záleží to od programu, ktorý sa podľa Kalužáka definitívne dotvorí v októbri.