Podpredseda Smeru-SD Blanár: Fico hľadá svojho nástupcu v strane

BRATISLAVA - Juraj Blanár by chcel nastúpiť na podpredsednícky post v parlamente a vystriedať Petra Pellegriniho. No zdá sa, že ten sa tak ľahko teplého miesta vzdať nemieni. Podľa našich informácií Peter Pellegrini sa snaží uloviť ďalších poslancov v parlamente. Ako sa na to pozerajú v Smere-SD? Veria, že nové podpredsednícke tváre oslovia voličov? Viac podpredseda Smeru-SD, poslanec a nominant strany na podpredsedu NR SR Juraj Blanár.

Kedy by ste mali nastúpiť na miesto podpredsedu parlamentu po Petrovi Pellegrinim?

Takto otázka vôbec nestojí. Mám na túto pozíciu podporu vedenia strany. Pozícia prináleží strane Smer-SD, ktorá je v parlamente najsilnejšou opozičnou stranou. To sú fakty a všetko ostatné je v rukách Petra Pellegriniho a súčasnej vládnej koalície.

Rokovali ste s koaličnými stranami, že chcete tento post?

Nie. Nebavili sme sa s koalíciou o tejto pozícii. Naše vyjadrenia voči odídencom a Petrovi Pellegrinimu boli úplne jasné. Mali by si vysporiadať všetky veci súvisiace s členstvom v strane Smer a rovnako aj s pozíciami v NR SR, ktoré prináležia klubu Smer-SD. Títo odídenci nie sú dnes v žiadnom klube, tým pádom nemajú nárok zastávať takéto pozície, zúčastňovať sa na takýchto funkciách.

Máte informácie, kedy chce Peter Pellegrini odísť z postu podpredsedu parlamentu?

Nie. Jediné, čo som zachytil, bolo, že tak urobí na ostatnej schôdzi s účinnosťou od septembra.

Zatiaľ sa pozície nevzdal.

Ak bude voľná, budem sa uchádzať o dôveru v parlamente. Aby sa niekto stal podpredsedom, musí získať podporu väčšiny.

Podľa našich informácií sa Peter Pellegrini nemieni tak ľahko vzdať pozície, dokonca ďalej plánuje oslovovať poslancov Smeru-SD a získavať ich k sebe a tak si upevniť aj pozíciu na čele NR SR. Je to pravda?

Čo je to pravda? Dôležitý bude výsledok. Ale nepredpokladám to. Všetko však ukáže čas.

Hovorí sa, že má záujem ešte o dvoch poslancov z vášho klubu.

Nepodlieham špekuláciám. Pre mňa je vždy dôležitý výsledok. Nemyslím si, že také niečo v septembri nastane. Ale počkajme si.

Ak v septembri neodíde zo stoličky podpredsedu NR SR, čo urobíte?

Nechcem predbiehať. Dovtedy, kým sa to nestane, chcem byť presvedčený, že Peter Pellegrini vie, aká je jeho pozícia. A že ako bývalý predseda parlamentu chápe, ako funguje parlament, akým spôsobom sa v ňom prerozdeľujú posty a na základe toho bude konať.

Má Smer-SD na to nejaké páky, aby ho vymenila?

Páky na to má len parlamentná väčšina. A tou je vládna koalícia. Po každých voľbách sme ctili zabehnuté pravidlá a tie hovorili, že najsilnejšia opozičná strana má nárok na podpredsedu parlamentu. Bolo to aj za našich vlád. Vždy sme to dodržiavali a pevne verím, že to bude aj za tejto vlády. Dnes Peter Pellegrini so svojimi kolegami nie je najsilnejším opozičným klubom. A jeho zoskupenie vlastne nie je ani klub. Sú to nezaradení poslanci.

Keď bude chcieť v septembri založiť klub, ako budú hlasovať vaši poslanci?

Vždy sme mali k tomu jasné stanovisko. Nemyslíme si, že poslanecký klub by v parlamente mal vzniknúť bez toho, aby bol legitimizovaný v riadnych voľbách. Ľudia volili týchto poslancov na konkrétnych kandidátkach. Tieto strany jednoducho neprešli parlamentnými voľbami a preto si myslíme, že by nemali mať poslanecký klub. Mali by sme celý čas na nich nazerať ako na nezaradených poslancov.

Stretnete sa s vládnou koalíciou a budete od nej žiadať, aby odvolala Petra Pellegriniho z funkcie podpredsedu?

Predpokladám, že pán Pellegrini vie, aké je rozloženie síl a čo treba urobiť. Teraz je na rade on. A potom sa všetko ostatné uvidí.

Rozkladá nový subjekt Hlas vašu stranu zvnútra? Odchádzajú členovia?

Nemyslím si to. Zo 72 okresných organizácií, ktoré má Smer -SD, tak asi 12 okresných predsedov odišlo k Petrovi Pellegrinimu. Zvyšných asi 5 sme menili na ich žiadosť z dôvodu vyššieho veku alebo chceli prenechať miesta pre iných.

Kto vás najviac prekvapil, že odišiel s Petrom Pellegrinim?

Najväčším prekvapením bol jednoznačne Erik Tomáš. Jeho meno hovorí samé za seba. Keď si pozriete, ako dlho bol po boku Roberta Kaliňáka, potom po boku predsedu vlády Roberta Fica... Tvoril mnohé základné výstupy predsedu strany, tak z tohto pohľadu je to najväčšie prekvapenie.

Bol to Erik Tomáš, ktorý volil útočnú stratégiu Smeru-SD proti novinárom?

Ostaňme pri tom konštatovaní, ktoré som povedal. Všetko ostatné zostáva už v histórii.

Predsedom strany po sneme zostal Robert Fico. Vy ste na pozícii podpredsedu obhájili svoju pozíciu. Zvolili ste aj nováčikov do vedenia strany. Kam chcete smerovať?

Je to veľmi sugestívna otázka pre stranu, ktorá je transparentná a jasne zadefinovaná. Robíme sociálnodemokratickú a antifašistickú politiku. Obhajujeme národnoštátne a vlastenecké názory. Z tohto pohľadu niet u nás strany, ktorá je tak jasne vyprofilovaná. A to na rozdiel od strany, ktorá je najsilnejšia vo vláde. OĽaNO je dnes fanklub na sociálnej sieti so 45 členmi (mal som na mysli členov strany a nie poslancov). Nikto dnes nevie, čo je to za strana, ktorá riadi tento štát. Narozdiel od nich máme jasnú líniu a jasne definujeme svoje smerovanie. Sme silnou, rešpektovanou opozičnou stranou. Očakával by som, že tieto otázky by ste sa mali pýtať OĽaNO, pretože oni riadia túto krajinu.

Po odchode skupiny poslancov zo Smeru-SD cítite, že ste oslabení alebo očistení?

Je to opäť sugestívna otázka. Prečo oslabení? Sme stranou, ktorá je tu 20 rokov. Nie sme stranou založenou len na jednom lídrovi. Vyrástlo v nej množstvo ľudí a to na rôznych pozíciách. Stále sme stranou, ktorá má najviac starostov a primátorov. Podobne to bolo na župnej úrovni. Máme stále možnosť ponúkať nové tváre. To sa potvrdilo na ostatnom sneme. Napríklad Richard Takáč bol okresným predsedom v Prievidzi a dnes je podpredsedom strany. Vieme ponúknuť aj skúsenosť Roberta Fica, ktorý je nespochybniteľne najsilnejšou tvárou strany Smer-SD. Rovnako je tu exminister financií Ladislav Kamenický. Prepojili sme mladosť so skúsenosťami.

Podľa niektorých analytikov a politológov by sa mal Robert Fico už stiahnuť, lebo mu hrozí rovnaký osud ako HZDS či SDKÚ.

Usmievam sa. Ale nie preto, že by som chcel znehodnocovať prácu politológov. Ich vyjadrenia sú zaujímavé pre ľudí. Stále sa tu tieto informácie podsúvajú, ale je to absolútne mylné prirovnanie. Robert Fico nie je Mečiar a ani Dzurinda. Robert Fico jasne povedal, že jeho snahou je, aby odovzdal svoje pôsobenie predsedu strany nástupníkovi. A to bol predsa Peter Pellegrini. Toho si predsa chystal. A na tom sme všetci v Smere-SD pracovali v ostatných parlamentných voľbách. Celá strana pracovala na ňom. Bola dohoda, že bude lídrom a Robert Fico mu bude asistovať ako dvojka. To sa nestalo ani v HZDS a ani v SDKÚ. Nebola žiadna kontinuita. Robert Fico má záujem evolučne odovzdať svoje žezlo. Ponúkol to Petrovi Pellegrinimu. A ten to odmietol, čo bola podľa mňa chyba, ale rešpektujeme to.

Peter Pellegrini mu to povedal do očí, že ponuku neprijíma?

Odmietol to. Robert Fico na sneme povedal, že chce do parlamentných volieb potiahnuť stranu, no nie ako líder kandidátky. Chce robiť všetko preto, aby našiel svojho nástupcu, ktorý preberie líderstvo v strane. A toto je ten prechod, ktorý sa nepodaril s Petrom Pellegrinim.

Takže hľadáte nového mladého lídra?

Mal by to byť niekto v rámci strany.

Chcete byť lídrom?

Nechcem odpovedať na špekulatívne otázky. Každý v strane má šancu byť lídrom. Tým, ako sme vyskladali predsedníctvo strany, tak niečo to naznačuje.

Skúste odpovedať priamo.

Každý, kto ide do politiky, musí mať ambíciu. Inak to nemá zmysel. Mám ambíciu, aby strana Smer-SD tu bola na desaťročia. Slovensko si zaslúži a potrebuje sociálnu demokraciu.

Spoliehate sa, že vám preferencie generačnou výmenou pôjdu hore?

Spoliehať sa... Predovšetkým budeme pracovať na tom, aby sme si udržali náš elektorát a presvedčili ľudí, že sme budovali sociálny štát a nerozvrátili verejné financie. Naopak zabezpečili sme hospodársky rast a najnižšiu nezamestnanosť v histórií Slovenska. Chceme ochrániť tento štát a byť zrkadlom tejto vládnej koalície. Tej, ktorá pred voľbami sľubovala, že všetky sociálne opatrenia vrátane 13. dôchodku alebo zákona o minimálnej mzde zachová, a ukazuje sa, že to nie je pravda.

Vláda prijala opatrenia a zachovala 13. dôchodky.

13. dôchodok nebude. Je to len zlátanina, ktorú urobili. 13. dôchodok nebude tak, ako sme ho navrhli pre všetky dôchodcovské kategórie. Navrhli sme, aby všetci bez rozdielu mali priemerný dôchodok v jednotlivých druhoch dôchodkov. Ak si zoberiete seniorov, tak nedostanú 460 eur, ale dostanú o takmer 200 eur menej.

Podľa rezortu práce 13. dôchodky budú spravodlivejšie rozdelené a tí, čo majú najnižšie dôchodky, dostanú viac.

Tí, čo majú najnižšie dôchodky, tak tých je 160-tisíc. A dôchodcov, ktorým má byť vyplatený 13. dôchodok, je 1,4-milióna. To je placebo, ktorým chce táto koalícia zatvoriť niekomu oči. Pravdou je, že ostatným dôchodcom zoberú 280-miliónov, čo je pre nás neprijateľné.

Ďalším opatrením sú okrem vlakov aj autobusy zadarmo.

Ako bývalý župan mám s tým skúsenosti. Prímestská autobusová doprava patrí do kompetencie samosprávnych krajov a hromadná doprava do kompetencie miest, predovšetkým krajských miest. Je to kompetencia, ktorú financujú samosprávy. Takže štát dá zadarmo túto dopravu, ale celé to prehodí na plecia samosprávy, ktorá nebude mať na to peniaze. Už teraz ich nemá. Vláda im nijakým spôsobom nepomohla.