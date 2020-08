Ministerstvo obrany rokuje s Nemeckom: Chce nasadiť vojakov do operácie Irini

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Martin Havran

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR rokuje s Nemeckom o nasadení vojakov do operácie Irini. Pôsobiť by v nej mohlo do päť príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR a pravdepodobne desať členov Vojenskej polície. Uviedla to hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.