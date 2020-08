Synovia Moniky Jankovskej sú za vodou: Ďalšie pozemky za státisíce! V budúcnosti môžu zbohatnúť

Jankovskej synom totiž podľa portálu Aktuality.sk patrí ďalší zaujímavý majetok. Po luxusnom byte v centre Bratislavy, kde má Jankovská právo doživotného užívanie, vlastnia aj vyše osemtisíc metrov štvorcových pri Slnečných jazerách v Senci.

Státisícové pozemky

Tri parcely ornej pôdy neďaleko pláže na Slnečných jazerách patria od 23. júla tohto roka synom Moniky Jankovskej - 24-ročnému Martinovi a 25-ročnému Jakubovi. Najväčší z troch pozemkov s výmerou 4 605 m2 vlastní Jakub. Mladší Martin je majiteľom zvyšných dvoch parciel (1 963 m2 a 1 926 m2). Dohromady patrí bratom takmer osem a pol tisíc metrov štvorcových pôdy.

Podľa odborníčky na reality Vladimíry Púpavovej majú pozemky hodnoru 40-tisíc eur. Predaj by však nebol výhodný, keďže pozemky by podľa územného plánu mali slúžiť na rekreáciu a šport. V tom prípade by pozemky stáli minimálne okolo 250-tisíc eur. Navyše ide o pozemky na území, ktoré má veľkú perspektívu na rozvoj.

Peniaze od rodičov

Bratia kúpili pozemky v katastrálnom území Senec za účelom dlhodobej investície a z peňazí rodičov. "Prostriedky na ich kúpu sme mali od našich rodičov, zo vzájomného vysporiadania ich bezpodielového spoluvlastníctva," uviedol pre portál starší Jakub. Presnú cenu však neupresnil, rovnako nepovedal ani od koho pozemky kúpili. Upozornil však, že on ani jeho brat nie sú verejne činné osoby. Majetky blízkych príbuzných, ktorí sú verejne činnými osobami, však sú predmetom verejného záujmu.

Jankovskú nechali vo väzbe

Jankovská obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku v kauze Búrka zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom v stredu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banská Bystrica. Žiadosti sudkyne Denisy Cvikovej obvinenej z prijímania úplatku, ktorá sa mala v kauze tiež angažovať, o prepustenie z väzby súd vyhovel. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť a tú avizoval aj advokát Jankovskej Peter Erdős. Definitívne tak rozhodne až Najvyšší súd SR.

"Sudca žiadosť o prepustenie z väzby zamietol, komentovať to bližšie teraz nemôžem. Potrebujem sa podrobnejšie oboznámiť s písomným odôvodnením rozhodnutia," reagoval advokát Jankovskej. Podľa neho jeho klientka rozhodnutie prijala bez komentárov. Advokát je presvedčený, že dôvody väzby v aktuálnom štádiu trestného konania už u nej nie sú. Ako po jej výsluchu konštatoval, už boli vypočutí kľúčoví svedkovia.

Sťažnosť na Najvyšší súd

"Máme za to, že môže byť vyšetrovaná na slobode a nie sú žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali, aby bola naďalej vo väzbe. Navrhli sme formu nahradenia väzby aj peňažnou zárukou, prípadne inými povinnosťami a obmedzeniami, konkrétne i kontrolou technickými zariadeniami, tzv. náramkom," uviedol Erdős. Jej výšku odmietol komentovať.

Dodal, že to, čo konštatoval sudca v prípade Cvikovej, platí aj pre jeho klientku. "Myslím si, že dôkazná situácia nie je odlišná od toho, ako by mala byť posudzovaná v prípade dôvodov väzby u mojej klientky," zdôraznil Erdős. Proti uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá sa podáva do troch pracovných dní od jeho oznámenia. Sťažnosť prokurátora má odkladný účinok.

Kauza Búrka

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer Monika Jankovská je obvinená v kauze Búrka z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Urobiť tak mala v kauze jednej z televíznych zmeniek, keď inštruovala sudkyňu Okresného súdu Bratislava V Zuzanu Maruniakovú, aby rozhodla v prospech Mariana Kočnera. Ten bol neskôr za falšovanie tých istých zmeniek neprávoplatne odsúdený spolu s exriaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom na 19-ročný trest odňatia slobody.

Sudkyňa Denisa Cviková, ktorá je obvinená z prijímania úplatku, sa v kauze mala tiež angažovať. Zuzane Maruniakovej mala na pokyn bývalej štátnej tajomníčky pomáhať s vypracovaním rozsudku napriek tomu, že nemala formálne s prípadom nič spoločné. Osobne bola prítomná aj na vynesení rozsudku, napriek tomu, že pracovala na inom bratislavskom súde. Vo väzbe sú od marca tohto roka. V kauze Búrka bolo obvinených z rôznej korupčnej trestnej činnosti 18 osôb, z toho 13 sudcov. Proti množstvu z nich svedčí bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I Vladimír Sklenka, ktorému vzhľadom na spoluprácu odložila polícia vznesenie obvinenia.