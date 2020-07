EXKLUZÍVNE Monika Jankovská ponúkla skalpy oligarchu aj ministrov: Prokurátorka ju definitívne umlčala!

BRATISLAVA - Mohla to byť BÚRKA so všetkým čo k búrke patrí. Lietali by blesky, udierali hromy, všetko teraz nasvedčuje tomu, že na konci zostane, len „JARNÝ DÁŽĎ“. Nad tým, čo sa deje v pozadí akcie, po ktorej skončilo v putách trinásť sudcov, mnohí zainteresovaní, len nechápavo krútia hlavou. Problémom je list od bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorý pred pár týždňami pristál na stole šéfa Národnej kriminálnej agentúry. Slová ktoré spoza mreží bývalá štátna tajomníčka adresovala Branislavovi Zurianovi naznačovali, že v sieti elitných policajtov mohli skončiť tie najväčšie ryby. Nabudených policajtov a skutočnú BÚRKU zastavila prokurátorka Valéria Simonová.

V pondelok 15 júna ráno obletela Slovenskom správa o zásadnom zvrate v prípade bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorá je stíhaná pre zločin prijímania úplatku a prečin podplácania. Prvé informácie Denníka N hovorili o tom, že Jankovská sa zlomila a chce vypovedať ku kauze televíznych zmeniek aj k šifrovanej aplikácii Threema z telefónu Mariána Kočnera. Práve s ním si totiž dnes už bývalá sudkyňa vymenila viac ako 6000 správ, no doteraz akúkoľvek komunikáciu s Kočnerom popierala.

Do budovy NAKA v Nitre, kde Jankovskú priviezla policajná eskorta z väznice v Banskej Bystrici prišli advokáti sudcov obvinených v kauze BÚRKA aj právnik Moniky Jankovskej Peter Erdős. Už sa zdalo, že zásadný zvrat v kauze trinástich stíhaných sudcov je na spadnutie. Po necelej pol hodine však bolo po všetkom. „Nebudem sa vyjadrovať k samotnému obsahu dnešného úkonu. Ja som nahliadol do celého vyšetrovacieho spisu, nie že by som niečo konkrétne potreboval. Ako obhajca, tak aj obvinený má právo nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu, takže sme to právo využili,“ to bolo všetko, čo sme sa vtedy dozvedeli od advokáta Erdősa aj o tom čo sa v budove NAKA po celý čas dialo.

List šéfovi NAKA

Reportéri Topky.sk zistili, že Monika Jankovská napriek zmätku okolo jej výpovede, spoluprácu polícii skutočne prisľúbila. Bolo to pred viac ako dvoma mesiacmi, keď napísala z väzby list riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi. V dopise ho žiadala o návštevu za múrmi väznice v Banskej Bystrici s tým, že sa rozhodla políciou spolupracovať. Zurian záujem o stretnutie s Jankovskou podľa našich informácií skutočne prejavil. Osobne navštívil prokurátorku generálnej prokuratúry Valériu Simonovú, ktorá kauzu okolo stíhania trinástich sudcov dozoruje. Simonová si Zuriana vypočula, návštevu u Janovskej mu však z nevysvetliteľných dôvodov zatrhla. Zurian odhodlaný „bojovať“ vyslal v snahe zistiť maximum za Jankovskou svojich podriadených. Bývalá štátna tajomníčka policajtom ponúkla informácie, ktoré by rozpútali BÚRKU takých rozmerov, že tá doteraz, by pri nej vyzerala, ako „JARNÝ DÁŽĎ“.

Topky.sk zistili, že Jankovská ponúkla dôkazy a informácie o trestnej činnosti jedného z najväčších zbrojárskych oligarchov Slovenka a minimálne jedného bývalého ministra. Informácie sú vraj tak závažného charakteru, že by v prípade spolupráce polície s Jankovskou, okrem známeho oligarchu mohli skončiť za mrežami skutočne veľké esá slovenskej politiky. O tom, že svedectvo Jankovskej by znamenalo skutočnú BÚRKU, svedčí aj informácie, že bývalá štátna tajomníčka požiadala o ochranu svojej rodiny. Nadšenie šéfa NAKA a jeho podriadených a vidina ďalšieho rozrývania korupcie na najvyšších miestach však opadlo tak rýchlo, ako prišlo - za všetkým je prokurátorka Valéria Simonová.

Stopka od prokurátorky

Zaujímavosťou, že Monika Jankovská za svoje svedectvo voči mocným ľuďom tejto krajiny nežiadala beztrestnosť, ako je tomu v prípade bývalého sudcu, korunného svedka Vladimíra Sklenku. Súčasťou spolupráce s políciou, malo byť podľa našich informácií Jankovskej priznanie v kauze zmenky televízie Markíza a výpoveď v súvislosti so správami z aplikácie Threema s Marianom Kočnerom.

Najnovšie informácie sú také, že prokurátorka Valéria Simonová Jankovskej priznanie aj svedeckú výpoveď voči mocným tejto krajiny skrečovala. Výpoveď bývalej štátnej tajomníčky napriek odhodlaniu a chuti policajtov objasniť trestnú činnosť obrovských rozmerov, prokurátorka z nepochopiteľných dôvodov odmietla a v zápätí, Moniku Jankovskú definitívne umlčala. Podľa našich informácií prokurátorka Jakovskej na revanš sprísnila právnu kvalifikáciu na zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v štvrtom odseku. Stalo sa tak viac ako dva mesiace potom, ako bývalá sudkyňa prejavila záujem o spoluprácu. Bolo to presne v deň, keď Jankovská po štyroch mesiacoch za mrežami, požiadala o prepustenie z väzby. Po zásahu prokurátorky nastal v rozhodnutí Jankovskej zásadný zvrat. Šanca polície na rozrytie trestných činov jedného z najmocnejších oligarchov a ministrov pominula.

Monika Jankovská svoju ponuku na spoluprácu s políciou podľa informácií Topky.sk práve pre rozhodnutie prokurátorky Simonovej definitívne odvolala. V tejto súvislosti sme oslovili o reakciu advokáta Moniky Jankovskej Petra Erdösa a šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Obaja muži reagovali s povzdychom ako cez kopirák „Nebudem sa vyjadrovať,“ zaznelo z úst oboch. Rozhovoril sa iba advokát Moniky Jankovskej, keď sme sa ho spýtali na zmenu právnej kvalifikácia, ktorá znamenala koniec všetkých šancí.

„Môžem potvrdiť, že som bol upovedomený o zmene zmenene právne kvalifikácie ku skutku číslo 9. (zmenky TV Markíza), ktorý bude posudzovaný ako viacčinný súbeh trestných činov a to zločin prijímania úplatku a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného formou účastníctva v štádiu pokusu s trestnou sadzbou 10 až 20 rokov.

Tento postup dozorujúcej prokurátorky považujem za nezákonný pretože od rozhodnutia generálneho prokurátora SR o sťažnosti mojej klientky sa v rámci dokazovania nič nezmenilo čo by opodstatňovalo dozorujúcu prokurátorku k takémuto postupu. V rámci rozhodnutia GPSR o sťažnosti mojej klientky bolo uznesenie o vznesení obvinenia preskúmané pričom z obsahu tohto uznesenia nevyplýva, že by tento skuto mal byť posudzovaný ako ma upovedomila dozorujúca prokurátorka, práve naopak bolo uvedené, že v rámci dokazovania bude potrebné sa vysporiadať, či nejde len o trestný čin nepriamej korupcie.

Chcem povedať, že je pozoruhodné, že zmene právnej kvalifikácie došlo potom, ako moja klientka podala žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu,“ povedal Peter Erdös.

Prokurátorka Simonová okrem Jankovskej sprísnila 22.7.2020 právnu kvalifikáciu aj sudkyniam Denise Cvikovej, Zuzane Maruniakovej a aj Marianovi Kočnerovi. Všetkým štyrom hrozí teraz podľa trestného poriadku 10 až 20 ročný trest. Otázky sme poslali aj prokurátorke Úradu špeciálnej prokuratúry Valérii Simonovej. Na odpoveď čakáme.