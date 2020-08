Smer je pripravený iniciovať mimoriadnu schôdzu, vyhlásil predseda Fico

BRATISLAVA - Smer-SD začal zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR v súvislosti s otázkami, prečo štát nevyužil predkupné právo pri predaji akcií Východoslovenskej energetiky (VSE). Informoval o tom hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Podľa slov šéfa strany Roberta Fica sú pripravení pýtať sa otázky na najbližšej schôdzi parlamentu podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Fico dodal, že ak téma nebude zaradená do programu rokovania, Smer-SD je pripravený iniciovať mimoriadnu schôdzu.

"Keďže minister hospodárstva Richard Sulík nereagoval na výzvy strany Smer-SD, na najbližšej schôdzi NR SR sme pripravení pýtať sa, prečo sa SR tak ľahko vzdala možnosti napraviť obrovské zlyhania Dzurindovej divokej privatizácie," uviedol Fico s tým, že ak takýto bod nebude zaradený do programu najbližšej schôdze, sú pripravení zvolať mimoriadnu schôdzu. Strana podľa jeho slov už na to aktuálne začala zbierať aj potrebné podpisy.

Smer-SD podotkol, že Sulík bez rozhodnutia vlády a počas letných mesiacov nevyužil jedinečnú príležitosť na uplatnenie si predkupného práva na 49 percent podielu VSE, čím by získal kontrolu štátu nad spoločnosťou. "Smer-SD nenechá takéto vážne zlyhanie bez povšimnutia a bude na najbližšej schôdzi NR SR žiadať vysvetlenie individuálneho rozhodnutia Richarda Sulíka," skonštatovala strana s tým, že je to v príkrom rozpore so strategickými záujmami Slovenska.

Získanie 49 percent podielu akcií VSE považuje za vec strategického záujmu Slovenska. Podľa slov strany len za rok 2019 vykázal podnik zisk 39 miliónov eur a celkový majetok firmy je na úrovni takmer 660 miliónov eur. "Slovenská republika si tak uplatnením svojho predkupného práva mohla posilniť svoje postavenie na trhu distribúcie elektrickej energie. V neposlednom rade ide aj o významného regionálneho zamestnávateľa," podotkol Smer-SD.