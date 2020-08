Krajniak narúša sociálny zmier, tripartita je zákonný nástroj, hovorí Smer

BRATISLAVA - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) narúša sociálny zmier. Tvrdí to opozičná strana Smer-SD, ktorá reagovala na pondelňajšie (24. 8.) rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR, z ktorej odišli zástupcovia Konfederácie odborových zväzov (KOZ) z dôvodu, že Krajniak hovoril o minimálnej mzde na budúci rok so zamestnávateľmi individuálne počas rokovania.

Smer-SD avizoval, že ak Krajniak nenapraví svoje chyby, chce ho odvolávať z funkcie v parlamente. "Minimálna mzda je pre nás svätým grálom a my sme presadzovali, aby na Slovensku stúpala. To, čo predviedol minister Krajniak, je bezprecedentné, 30 rokov sa budoval sociálny dialóg a Smer-SD bol za to, aby bol vedený korektne. Odignoroval odborárov počas rokovania tripartity a išiel sa poradiť so zamestnávateľmi, aká má byť minimálna mzda," vyhlásil podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický.

Podľa neho Krajniak asi zabudol, že Smer-SD presadil nový zákon, aby platil automat na minimálnu mzdu, teda ak sa sociálni partneri nedohodnú, aby minimálna mzda stúpla z 580 eur na 656 eur, celkovo teda o 76 eur. "Ak odborári urobia akékoľvek kroky, budeme ich podporovať. Ich námietky považujeme za legitímne. Minister si odišiel so zamestnávateľmi, dohodol sa s nimi a presadzuje si svoju pravdu," povedal Kamenický.

Exminister práce a poslanec Smeru-SD Ján Richter uviedol, že je nemilo prekvapený, čo sa deje. "Tripartita je zákonný nástroj, tvorí ju štát, zamestnávatelia a zamestnanci, teda odborári. Sú presne stanovené podmienky, tzv. reprezentatívnosť," vysvetlil Richter s tým, že nemožno odborárov "vyhnať" z tripartity. Odmieta tiež vyjadrenia Krajniaka, že sa nedá vydierať. Podľa Richtera naopak Krajniak vydiera odborárov. "Vyhrážanie sa odborárom, že zmení zákon o tripartite a priberie tam niekoho iného - ale veď to je možné aj teraz. Na tripartitu je možné prizvať zástupcov odvetví podľa toho, aká je nastolená problematika," uviedol Richter. Zároveň je presvedčený, že Krajniakovi najviac prekáža podmienka týkajúca sa reprezentatívnosti. "Chcem vyzvať ministra, aby urobil všetko pre to, aby bol na Slovensku zachovaný sociálny zmier," doplnil Richter.

Minister môže rokovať individuálne

Zároveň však pripúšťa, že minister môže rokovať individuálne, ale nemalo by sa to diať priamo na rokovaní HSR. "Smer-SD má uzatvorenú dohodu s KOZ, je hlavne o tom, že pred voľbami máme záujem spolu komunikovať a hľadať spoločné témy volebného programu. To je niečo úplne iné, ako je klasický tripartitný dialóg. Ten sa vždy vedie na pôde štátu. Nevylučujem, že pri hľadaní nejakého východiska sa môže uskutočniť aj samostatné rokovanie, ale nie tak, že priamo na HSR poviem, s kým áno a s kým nie," dodal Richter s tým, že Krajniak týmto krokom znevážil odborárov ako sociálneho partnera.

Krajniak v pondelok tiež avizoval, že by chcel zmeniť zákon o tripartite s tým, že tripartita má byť čo najreprezentatívnejšia. Pre ministra je dialógom to, keď niekto na rokovaní sedí, počúva ostatných a prípadne zmení v niečom názor. "Odbory za celý čas, odkedy vláda nastúpila, čo sa týka minimálnej mzdy, neustúpili ani o kúsoček. To nie je dialóg. To sú ultimátne požiadavky. V čase aktuálneho stavu ekonomiky by sme sa mali všetci snažiť dohodnúť," uviedol v pondelok Krajniak.