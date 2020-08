Výber predsedu ŠTS bude politické rozhodnutie bez ohľadu na odbornosť, tvrdí Fico

Uviedol to na sociálnej sieti. Zdôraznil, že ŠTS by mal riadiť sudca, ktorý bude inštitúciu riadiť nestranne, nezávisle a profesionálne. Dodal, že médiá už zrejme vybrali budúceho predsedu ŠTS, pričom podotkol, že je to jeho dobrý známy a tykajú si.

"Môžeme vytvárať hocaké mimikry okolo výberu predsedu ŠTS, pravda je taká, že na konci dňa rozhodne ministerka spravodlivosti a bude to čisto politické rozhodnutie. Vôbec nebude záležať na charaktere, odbornosti alebo na morálke sudcu. Bude záležať len a len na tom, či bude pripravený plniť pokyny vládnej koalície a predovšetkým pokračovať v kriminalizovaní a šikanovaní slovenskej opozície," tvrdí Fico.

Deklaroval, že Smeru-SD záleží na tom, kto bude šéfom súdu, keďže bol pri jeho zriadení. Predsedom ŠTS by mal byť podľa Ficových slov človek, ktorý bude rozhodovať nestranne, nezávisle a predovšetkým bude profesionálne riadiť ŠTS.

Skonštatoval, že spomedzi troch kandidátov sa ako víťaz javí človek, ktorý mal v minulosti "opakované problémy s riadením motorového vozidla" a médiá sú k nemu ústretové. Podotkol, že je zrejme najlepšie pripravený plniť očakávania koalície. Tretí sa podľa neho javí profesionálne najlepšie vybavený, no keďže si dovolil rozhodovať podľa zákona, svojho presvedčenia a dôkazov, nestane sa ním. Hovorí o najhoršom posolstve slovenskej justícii.

Dodal, že médiá evidentne vybrali víťaza a zrejme sa k nemu prikláňa aj ministerka. "Je to môj dobrý známy, tykám si s ním, tak prosím, môžete znovu písať, že ďalší významný predstaviteľ orgánov činných v trestnom konaní je známy Roberta Fica," poznamenal.

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti. Najviac bodov získal Ján Hrubala, ako druhý sa umiestnil Ján Buvala a tretí bol bývalý predseda ŠTS Michal Truban. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si teraz môže a nemusí z úspešných uchádzačov vybrať nového predsedu.

Súd aktuálne dočasne vedie jeho podpredseda Roman Púchovský. Doterajšiemu šéfovi ŠTS Trubanovi uplynulo funkčné obdobie 10. júna. Do výberového konania sa mohol prihlásiť záujemca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na súde toho istého stupňa alebo na súde vyššieho stupňa. Buvala aj Hrubala sú momentálne sudcami ŠTS, pričom Hrubala je aj predsedom Sudcovskej rady ŠTS.