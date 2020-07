Dvaja vyšetrovatelia kauzy Dobytkár končia: Vyšetrovanie to neohrozí, Mikulec upokojuje situáciu

"Dôvod, prečo odchádzajú, je ich osobné rozhodnutie a nie je to absolútne nič spojené s tým, že by nemali vytvorené podmienky na to, aby mohli ďalej viesť vyšetrovanie kauzy Dobytkár. Myslím si, že toto vyšetrovanie nie je ohrozené," povedal minister. V kauze Dobytkár rieši polícia podozrenia z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Na odchod vyšetrovateľov upozornil vo štvrtok (30. 7.) denník Sme.