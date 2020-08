Do parlamentu mieri antiplagiátorský zákon! Práce sa spätne posudzovať nebudú

BRATISLAVA - Návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov, predložia do Národnej rady (NR) SR koaliční poslanci. V piatok o tom informovala hovorkyňa hnutia OĽANO Dáša Macaríková. Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Jej účinnosť poslanci navrhujú od začiatku roka 2021, vzťahovať by sa tak mala až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka. OĽANO tvrdí, že slovenské vysoké školstvo potrebuje reformu i prísnejšie podmienky posúdenia záverečných prác. Zdôraznilo, že systém nesmie zvýhodňovať nepoctivých študentov či akademických pracovníkov. Novela má podľa slov hnutia zaviesť princíp - "kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma".

O neplatnosti skúšky rozhodne rektor

O neplatnosti štátnej skúšky by mal po novom rozhodnúť rektor univerzity, "ak záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent alebo absolvent úmyselne neoprávnene použil časť inej práce či ju dokonca skopíroval celú a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla ukončiť štúdium". Rektor by tiež mohol konať aj v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul.

"Kauzy diplomových prác politikov odkryli zásadný problém nášho vysokého školstva. Študenti sa musia učiť pre vzdelanie, vedomosti, a nielen pre to, aby získali titul, ktorý síce vyzerá efektne na vizitke, ale nie je zárukou vzdelania. Na zvýšenie kvality štúdia však musíme urobiť podstatne viac zmien ako len túto," uviedol predseda parlamentného školského výboru Richard Vašečka (OĽANO). Novelu označil za prvý krok ku kvalitnejšiemu a spravodlivejšiemu vysokému školstvu na Slovensku.

Zmena zákona bola jednou z priorít

Zmena doterajšieho vysokoškolského zákona bola jednou z priorít, na ktorej nové vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovalo od začiatku nástupu do funkčného obdobia. Po mesiacoch príprav vypracovaný návrh z dielne všetkých koaličných strán poputuje do parlamentu. Návrh novely zákona je inšpirovaný českým vysokoškolským zákonom.

Rozhodovanie o tituloch bude na pleciach vysokej školy podľa princípu „kto udeľuje, ten odníma“. Za vysokú školu bude konať rektor, návrh však musí podať poradná komisia. Rozdielom oproti českej verzii zákona je, že sa navrhuje upraviť zloženie komisie. Namiesto jedného akademika, by mal byť prítomný aj právnik.

Dohodli sa všetci koaliční partneri

Na konkrétnej úprave sa dohodli všetci koaliční partneri. Potrebu zmeny doterajších pravidiel intenzívne na parlamentnej pôde presadzuje aj podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda. „Je nevyhnutné nastaviť pravidlá tak, aby sme mali funkčný systém, na základe ktorého predídeme spochybňovaniu vysokoškolského vzdelania. Zároveň je našou povinnosťou vrátiť vážnosť vysokoškolskému vzdelaniu a váhu vysokoškolským titulom,“ zdôraznil.

„Skúsenosť ostatných mesiacov nás prinútila sa zamyslieť ako nanovo nastaviť systém. Vyvodenie osobnej zodpovednosti ostáva na každom individuálne. My sme sa však rozhodli pripraviť systém, vďaka ktorému bude do budúcnosti úplne jasné, či došlo k porušeniu pravidiel a ak áno, nebude pochybnosti kto má konať a kto môže sporne získaný titul previnilcom odobrať. Je to zásadný krok vpred, tak, aby už nikto nemohol beztrestne ukradnúť cudzí text a vydávať ho za svoj,“ povedal podpredseda NR SR Juraj Šeliga.

„Je dôležité prinavrátiť dôveru vo vysokoškolský systém, ale zároveň považujeme za nevyhnutné, zastaviť často aj nezmyselné ataky, ktoré niektoré médiá či skrachovaní politici zneužívali v politickom boji. Nesmie z toho byť hon na čarodejnice,“ ozrejmil poslanec Peter Pčolinský. Študentovi bude po novom odobratý titul, ak sa preukázateľne dokáže, že záverečnú prácu alebo jej časť nevypracoval samostatne. Konať bude môcť tiež, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul, teda ak o porušení pravidiel jeho získania rozhodne súd.

Kauza záverečné práce

Zrejme najväčšiu kauzu ohľadom plagiátorstva si Slovensko pamätá ešte z minulej vlády. Bývalý šéf parlamentu Andrej Danko mal odkopírovať text takmer celej svojej záverečnej práce. Problémom sa však nevyhla ani nová vláda, ktorá v minulosti vehementne požadovala Dankovu hlavu. Obvineniam z plagiátorstva čelil minister školstva Branislav Gröhling, terajší šéf parlamentu Boris Kollár, ale aj samotný premiér Igor Matovič, ktorý pri svojej dlhoočakávanej obhajobe nešetril ostrými slovami.