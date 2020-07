FOTO Víkend v znamení dopravných nehôd: V Košickom kraji havarovali niekoľkí motocyklisti

KOŠICE – Viacero dopravných nehôd motocyklistov zaevidovala polícia v Košickom kraji počas uplynulého víkendu. Kým jednému vbehla do cesty zver, iný narazil do auta a ďalší skončil vo zvodidlách. Za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach o tom informoval Jaroslav Ličák.

V sobotu (25. 7.) okolo 8.40 h došlo k nehode na ceste v smere od obce Cestice časť Dobogov do košickej mestskej časti Šaca. Šesťdesiatpäťročnému motocyklistovi spoza kríkov v smere jeho jazdy vybehla lesná zver. „Vodič už zrážke nedokázal zabrániť,“ uviedol Ličák s tým, že motocyklista zišiel z cesty, pričom utrpel ľahké zranenia s dobou liečenia do sedem dní.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Ťažký úraz s dobou liečenia nad 42 dní utrpel 26-ročný motocyklista z okresu Michalovce po ďalšej sobotňajšej dopravnej nehode. Smeroval od obce Dargov na obec Košický Klečenov. „V stúpaní na horský priechod v ostrej pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a s motocyklom sa dostal do šmyku, v ktorom pokračoval až do protismerného jazdného pruhu, kde dolnými končatinami narazil do protiidúceho osobného motorového vozidla Land Rover Discovery,“ spresnil. Posádka auta neutrpela žiadne zranenia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Pravdepodobne viac než 42 dní sa bude zo zranení liečiť aj 52-ročný motocyklista z Maďarska, ktorý v nedeľu (26. 7.) išiel od obce Švedlár smerom na obec Nálepkovo. „Pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou s motocyklom spadol na jeho ľavú stranu na vozovku, po ktorej sa šmýkal,“ dodal s tým, že následne telom narazil do zvodidiel.