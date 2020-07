Rezort školstva chce investovať do výstavby materských škôl: Realizuje aj podrobnú analýzu

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu chce peniaze od Európske únie investovať do masívnej výstavby materských škôl. V týchto dňoch realizuje rezort školstva podrobnú analýzu materských škôl, aby zistil, kde na Slovensku takéto zariadenia chýbajú, uviedol to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Analýza by mala byť urobená do konca augusta, pričom rezort školstva identifikuje, kde chýbajú učitelia a aké kapacity bude v materských školách ešte potrebné dobudovať. Povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti by malo začať platiť od 1. januára 2021. "Budeme zvažovať, či budeme posúvať účinnosť zákona alebo zotrváme v tom, ako je momentálne nastavený. Myslím si však, že by sme to mohli zvládnuť," uviedol minister školstva.

Slovensko môže počas siedmich rokov dostať od EÚ takmer 44 miliárd eur. Prvotné odhady financií určených na zmeny v školstve sa podľa Gröhlinga pohybujú na úrovni troch miliárd eur. "Z týchto prostriedkov by sme mali vedieť rozširovať potrebné kapacity v materských školách, aby sme vedeli každému jednému dieťaťu zabezpečiť predprimárne vzdelávanie," uviedol minister školstva s tým, že postupne by chceli tento vek znižovať. Rezort školstva plánuje peniaze z EÚ využiť napríklad aj na obnovu základných škôl, plošné zvýšenie platov učiteľov, inklúziu či na internacionalizáciu vysokoškolského prostredia.