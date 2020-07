Internetom sa šíri ďalší HOAX: Europoslankyňa Nicholsonová má maturitu

Facebookové skupiny MY SME TU DOMA a Referendum o odvolaní Zuzany Čaputovej z funkcie prezidenta SR uverejnili 15. júla 2020 príspevok o tom, že Nicholsonová nemá maturitu. V príspevku sa písalo, že "poslanec Peter Marček navštívil gymnázium na Metodovej, kde vykonal poslanecky prieskum", avšak "žiadny doklad o tom, že pani Nicholsonova má maturitu, mu tam nikto nebol schopný ukázať". Autor príspevku ďalej uvádzal, že na súčasnú europoslankyňu si ani nikto na gymnáziu nepamätá.

Kedy však poslanec Marček vykonal poslanecký prieskum na gymnáziu, príspevok neuviedol. Nie je ani žiadny dôkaz o tom, že k prieskumu vôbec došlo. Marček bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) od marca 2016 do februára 2020.

Agentúra AFP sa obrátila na riaditeľku Gymnázia Metodova Zuzanu Vaterkovú. Tá agentúre poskytla 24. júla stanovisko, v ktorom potvrdila, že Lucia Ďuriš Nicholsonová, za slobodna Kubovičová, ukončila stredoškolské štúdium maturitnou skúškou s vyznamenaním v júni 1995.

Riaditeľka Vaterková v stanovisku pre AFP napísala: "Môžem potvrdiť ako riaditeľka školy, že pani Lucia Ďuriš Nicholsonová študovala na našom gymnáziu od školského roku 1991/1992 do školského roku 1994/1995. Pani Lucia Ďuriš Nicholsonová ukončila štúdium v riadnom termíne maturitnou skúškou. V zmysle školskej legislatívy to zároveň znamená, že riadne ukončila každý ročník štúdia. S celkovým hodnotením prospela s vyznamenaním." Vaterková, ktorá je riaditeľkou gymnázia od roku 2006, si nie je vedomá toho, že by na škole niekedy vykonával prieskum dnes už bývalý poslanec NR SR Marček.

Agentúra AFP od gymnázia získala aj oficiálne potvrdený a aktuálny odpis maturitného vysvedčenia. Podľa neho absolvovala Nicholsonová maturitnú skúšku 2. júna 1995 zo slovenského jazyka, nemeckého jazyka, dejepisu a z náuky o spoločnosti.