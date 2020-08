Šíri sa ďalší hoax: Dezinformácie o ruskej vakcíne proti COVID-19 zdieľali tisíce ľudí

BRATISLAVA – Na Facebooku sa rozšírili dezinformácie o ruskej vakcíne, ktoré zdieľali tisíce ľudí. Falošné správy zahŕňajú tvrdenia, že testovanie vakcíny bolo už v Rusku ukončené, že očkovanie bude výhradne dobrovoľné a že Rusko nespolupracuje so západnými spoločnosťami na výskume. To sú však zavádzajúce tvrdenia: testovanie vakcíny naďalej prebieha, Rusko uzavrelo viaceré partnerstvá so zahraničnými výskumnými inštitúciami, pričom situácia ohľadne povinného očkovania nie je jednoznačná.

Profil Nezávislé spravodajstvo, ktorý sleduje viac ako 1400 ľudí a ktorý opakovane prináša protieurópske a protizápadne zamerané dezinformácie, uverejnil 5. augusta 2020 príspevok, ktorý zdieľalo viac ako 8700 užívateľov Facebooku.

Podľa príspevku ruský prezident Vladimir Putin údajne povedal, že "vakcína proti COVID-19 bude v rámci Ruska distribuovaná jedine od našich výrobcov" alebo, že očkovanie bude dobrovoľné a "nikoho nebudeme nútiť (zaočkovať sa)". V príspevku sa taktiež píše, že "v Rusku je vakcína odskúšaná".

Tieto tvrdenia sú buď nepravdivé alebo zavádzajúce, konštatuje AFP a následne ich po jednom vyvracia:

Tvrdenie č. 1: Ruská vakcína je odskúšaná.

Prezident Vladimir Putin v utorok 11. augusta 2020 vyhlásil, že bola oficiálne schválená registrácia vakcíny proti novému koronavírusu. Táto vakcína získala podľa stránky vytvorenej pre Sputnik V - tak je ruská vakcína pomenovaná - registračný certifikát od ruského ministerstva zdravotníctva a "na základe núdzových predpisov schválených počas pandémie COVID-19 môže byť použitá na očkovanie obyvateľstva v Rusku".

Tvrdenie na FB, že "vakcína je odskúšaná", teda že testovanie vakcíny je dokončené, je nepravdivé, pripomína agentúra. Podľa stránky Sputnik V bola prvá a druhá fáza testovania vakcíny dokončená 1. augusta 2020. Tretia fáza testovania, ktorá má zahŕňať viac ako 2000 ľudí, sa mala spustiť v stredu 12. augusta 2020.

Ruskú vakcínu vyvíja Inštitút epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja v Moskve. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však vakcínu z Gamalejovho inštitútu eviduje vo svojej správe z 13. augusta 2020 len v prvej fáze testovania. Správa WHO eviduje celkove 168 inštitúcií, ktoré pracujú na vakcíne na celom svete, z nich postúpilo 28 do rôznych fáz štádia testovania na ľuďoch a šesť štúdií je v tretej fáze klinických testov.

WHO pre AFP uviedla: "K urýchleniu výskumu vakcíny by malo dochádzať len pri dodržaní zavedených procesov pri každom kroku vývoja, aby sa zaistilo, že akékoľvek vakcíny, ktoré sa dostanú do výroby, budú bezpečné a efektívne. WHO je v kontakte s ruskými výskumníkmi a autoritami a preskúma detaily testov."



Tvrdenie č. 2: Putin povedal, že Rusko nedovolí žiadnej západnej korporácii "kontrolovanej Billom Gatesom, aby očkovala našich ľudí".

Facebookový príspevok vytvára dojem, že Vladimir Putin kritizoval západné spoločnosti vyvíjajúce vakcínu, pričom mali byť kontrolované Billom Gatesom. AFP preskúmala verejné vyjadrenia ruského prezidenta v čase od marca do augusta 2020 a nenašla žiadny dôkaz o tom, že by kritizoval vývoj vakcín v zahraničí.

Naopak, vyzýval, aby ruskí výskumníci stavali na skúsenostiach svojich západných kolegov. Rovnako, pri analýze vystúpení Vladimira Putina nezistila agentúra žiadne zmienky o Billovi Gatesovi.

AFP ďalej poukazuje na to, že Rusko spolupracuje so západnými spoločnosťami pri opatreniach súvisiacich s vakcínou, a cituje šéfa ruského štátneho investičného fondu (RDIF) Kirilla Dmitrijeva. Ten v polovici júla povedal, že ruská spoločnosť R-Farm sa dohodla s anglicko-švédskou skupinou AstraZeneca na ruskej produkcii vakcíny vyvíjanej na univerzite v Oxforde a Cambridge.

Okrem toho, spomínaná tretia fáza vývoja ruskej vakcíny Sputnik V má zahŕňať testy nielen na viac ako dvoch tisíckach Rusov, ale aj na dobrovoľníkoch zo Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábie, ako aj z Brazílie a Mexika.

Tvrdenie č. 3: Putin povedal, že vakcína proti COVID-19 bude v rámci Ruska distribuovaná jedine od ruských výrobcov.

Agentúra AFP nenašla dôkaz, že by ruský prezident vyslovil verejne toto tvrdenie.



Tvrdenie č. 4: Putin povedal, že očkovanie bude dobrovoľné a že nikoho do očkovania nebudú nútiť.

Ruský prezident 11. augusta 2020 skutočne povedal, že očkovanie bude dobrovoľné, aby "každý, kto bude vakcínu chcieť - samozrejme, výlučne na dobrovoľnej báze, to som už neraz povedal -, mohol užívať výdobytky výskumu našich špecialistov." V Rusku však platí vládny dekrét, ktorý špecifikuje profesie podliehajúce povinnému očkovaniu, poukázala agentúra a dodala, že nie je jasné, či sa vládny dekrét uplatní aj v prípade vakcíny na COVID-19.

Podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová 11. augusta 2020 vyhlásila, že očkovanie zdravotníkov a lekárov sa začne koncom augusta alebo v septembri. Začiatok očkovania širšej verejnosti a civilného obyvateľstva je naplánovaný na 1. januára 2021, pripomenula AFP.