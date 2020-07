Ďalší koaličný spor na obzore: Strany rozdeľujú peniaze z Bruselu, ekonómovia sú skeptickí

Vládne strany sa o tejto problematike podľa denníka SME rozprávali na včerajšej koaličnej rade. "Systém riadenia budeme ešte diskutovať na koaličnej rade," vyjadrila sa už skôr Veronika Remišová zo Za ľudí. Reč je o 7,5 miliardovom balíku, ktoré by mala slovenská vláda minúť do roku 2023 s tým, že prvotné reformy by na schválenie malo Slovensko EÚ predložiť už v októbri, čo je mimoriadne krátke časové obdobie, ak to porovnáme s históriou.

Ťažká domáca úloha

Slovensko pritom doteraz ani raz nedokázalo takto rýchlo a úplne minúť podstatne menšie finančné injekcie z EÚ. "Čaká nás spoločná domáca úloha - urobiť taký plán, aby sme na tých 7 rokov v budúcnosti spomínali tak, že to boli roky, kedy sme si Slovensko skokovo posunuli vpred.," povedal dnes na sociálnej sieti premiér Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nechcú nechať všetko len na Remišovej ministerstvo

Veronika Remišová je novou ministerkou, ktorá riadi ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. To vzniklo len nedávno a špecializovať sa má práve na čerpanie týchto prostriedkov. Sama Remišová jeho vznik odôvodňovala tým, aby sa prevod týchto peňazí inicioval cez jedinú inštitúciu a proces čerpania prostriedkov sa tým zrýchlil.

Tu sa však ozývajú kritické hlasy zo Sme rodina, ktoré mali padať aj na koaličnej rade. Slovensko má na čerpanie týchto prostriedkov (7,5 miliárd, pozn. red.) čas len do 2023. "Viem si predstaviť, že všetci sa budú chcieť na tom podieľať a myslím si, že pani Remišová to bude chcieť riadiť len sama," povedal podporedseda Sme rodina Peter Pčolinský. Strana nesúhlasí s tým, aby prostriedky mala na starosti len Remišová.

Zdroj: Topk/Ján Zemiar

Návrhy na čerpanie fondov pre slovenské projekty sa musia pred Európsku komisiu posnúť už do 15. októbra. Tieto projekty má zas pod svojou gesciou minister financií Eduard Heger. "Intenzívne pracujeme na príprave týchto reforiem," potvrdil tento týždeň šéf finančného rezortu z OĽaNO. Spor medzi Za ľudí a Sme rodina ohľadom kompetencie nad záchranným balíkom z EÚ by mal byť predmetom nasledujúcich koaličných rád.