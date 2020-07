Matovič bude čeliť odvolávaniu: SaS a Za ľudí chcú o postupe hovoriť po koaličnej rade

Strana SaS sa chce k odvolávaniu vyjadriť až po stretnutí s premiérom. OĽaNO bude o svojom postupe rovnako rokovať na klube. Každý si má podľa hnutia sám urobiť názor, či sú dôvody, pre ktoré chce tandem Pellegrini – Fico odvolávať premiéra, dostatočné. Uviedli to tlačové oddelenia strán.

"Nikdy sa nebudeme tváriť, že kopírovanie diplomových prác je v poriadku. Po diskusii na koaličnej rade zasadne poslanecký klub a dohodne sa na ďalšom postupe," uviedla strana Za ľudí. Predstavitelia SaS sa podľa slov svojho hovorcu Ondreja Šprláka k danej veci vyjadria až po stretnutí s premiérom Matovičom. Predseda parlamentu Boris Kollár uviedol, že na mimoriadnej schôdzi poslanci zo Sme rodina podporia celú vládu a premiéra.

Matovič bude v parlamente čeliť odvolávaniu

OĽaNO chce o postupe pri hlasovaní tiež hovoriť na poslaneckom klube. Hnutie pripomenulo, že pred necelým rokom čelil odvolávaniu vtedajší premiér Peter Pellegrini (nezaradený). Dôvodom bolo podľa slov hnutia to, že kryl bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú, ktorá pomáhala a komunikovala o rozsudkoch s Marianom Kočnerom.

"Pellegrini to vtedy označil za najslabšie dôvody na odvolávanie, aké kedy videl. Nech si dnes urobí každý názor sám, či sú dôvody, pre ktoré chce tandem Pellegrini – Fico odvolávať premiéra Igora Matoviča, dostatočné," uviedla hovorkyňa hnutia Dáša Macaríková.

Zdroj: TASR/John Thys, Pool Photo via AP

Matovič bude v parlamente čeliť odvolávaniu. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov. Návrh na odvolanie podali v utorok poslanci Smeru-SD a nezaradení. Oznámili to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár a nezaradený poslanec NR SR Richard Raši. Predseda parlamentu má zvolať schôdzu k odvolávaniu do siedmich dní.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.