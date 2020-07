Matoviča budú čoskoro odvolávať z funkcie: Mimoriadna schôdza sa uskutoční tento týždeň

Návrh predložili opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený). Urobili tak po medializovaní podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát, dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero.

Argumenty na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády zhrnula opozícia do štyroch bodov: neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov; neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou; nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností vlády, najmä tých, ktoré sú zamerané na hospodársky, sociálny a všestranný rozvoj SR, a prekrývanie nedostatočnej osobnej výbavy predsedu vlády aktivitami v oblasti politického marketingu a na sociálnych sieťach; neexistencia ucelenej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze.

Návrh na odvolávanie premiéra podpísalo 37 opozičných poslancov, potrebných bolo aspoň 30 podpisov. Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že neplánujú robiť z odvolávania cirkus a chcú štandardnú diskusiu v pléne. Podobne to vidia aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Poslanci OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podporia premiéra a vládu. Deklarovali, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia štandardný priebeh schôdze. Vyplýva to z vyjadrení predsedov poslaneckých klubov koaličných strán. Uviedli tiež, že nerátajú s tým, že by niekto z ich poslancov hlasoval za vyslovenie nedôvery Matovičovi.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.