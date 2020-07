VRAŽDA KUCIAKA Pred súdom je opäť Andruskó: FOTO Prvýkrát bez kukly! Slovná prestrelka s Kočnerom

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó

Neprávoplatne odsúdený je už Miroslav Marček, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka a Kušnírovej, ale aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.

Právoplatne odsúdený je Zoltán Andruskó, ktorý mal vraždu sprostredkovať.

Marian Kočner je neprávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom

Všetci traja obžalovaní sú vo väzbe. Kočner je však vo väzbe pre kauzu zmenky

Na predchádzajúcich pojednávaniach vypovedali aj znalci, čítala sa časť Threemy

Prvýkrát vypovedala aj obžalovaná Alena Zsuzsová, ktorá sa predtým niekoľkokrát dožadovala výpovede. Na začiatku vypovedať odmietla.

Na pojednávaní vypovedal prvýkrát Marian Kočner.

Opäť bude vypovedať odsúdený Zoltán Andruskó, ktorý mal vraždu sprostredkovať

10:39 Kočner nemá ďalšie otázky, na rade je obhajca Aleny Zsuzsovej Štefan Nezsméry. "Požičali ste si od pani Zsuzsovej peniaze?" pýta sa Nezsméry. "Pán obhajca, vy vytrhávate veci z kontextu. Pani Zsuzsová mi roky dlhuje peniaze, ja jej nedlhujem, ani som jej nikdy nedlhoval," hovorí Andruskó.

10:37 "Pán Andruskó, vedeli ste, že budete zadržaný?" pýta sa Kočner. "Nevedel som, že ma zadržia, ale bol som rád. Lebo ja som bol v nebezpečný, Zsuzsová sa mi vyhrážala aj vám som dlhoval 20-tisíc, potom to už bolo viac," hovorí Andruskó Kočnerovi. Odsúdený tvrdí, že Kočnerovi robil aj nejaké práce na zakázku a Kočner ho vyplácal.

10:35 Súd pripustil komunikáciu medzi Zoltánom Andruskóm a Alenou Zsuzsovou. Ostatné správy sa čítať nebudú, podľa súdu nesúvisia s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

10:24 Po porade senátu hlavné pojednávanie pokračuje. "Pán obhajca, na prelomenie aplikácie Threema boli potrebné nejaké odborné znalosti a zručnosti, ako a v súčinnosti s kým ste sa k dôkazu dostali?" pýta sa sudkyňa Kočnerovho obhajcu Mareka Paru. Ten tvrdí, že je to z materiálu, ktorý im poskytol Špecializovaný trestný súd.

10:05 Súd prerušil hlavné pojednávanie za účelom porady.

10:02 Marian Kočner navrhuje čítať správy z aplikácie Threema, tentokrát však ide o komunikáciu Zoltána Andruskóa. Prokurátor a splnomocnenci namietajú.

09:55 Kočner sa Andruskóa pýtal aj na to, či si vyhľadával informácie o novinároch, konkrétne o Jánovi Kuciakovi, jeho šéfredaktorovi Petrovi Bárdym či Marekovi Vagovičovi. "Vy ste sledovali novinárov, nie ja," odpovedal mu Andruskó.

09:35 Odsúdený Andruskó sedí so spútanými nohami a na sebe má nepriestreľnú vestu. Marian Kočner sa Anruskóa pýta, či sa pozná s pánom Kracenom. "Pán Kracena je veľký podvodník," hovorí Andruskó. "Smerujem k prepojeniu Michal Kracina, Dušan Kracina a Ján Kuciak," vysvetľuje Kočner.

09:31 Andruskó hovorí o tom, že objednávatelia vraždy chceli, aby to vyzeralo tak, že za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej môže Zlatica Kušnírová. "Malo to vyzerať tak, že pani Kušnírová mala vydierať podnikateľa na východe a chcieť od neho peniaze. Ale ja som vypovedal tak, ako som vypovedal a mne môžete ďakovať za to, že sú na súde vykonávatelia a objednávatelia vraždy," hovorí Andruskó.

09:27 Andruskó hovorí, že ešte pred výsluchom by chcel povedať niečo, čo doteraz ešte nepovedal, pretože sa bál.

"Je tu ešte jedna vec. Pred našim zadržaním, doteraz som to nepovedal, pretože som sa bál, ide o niektoré osoby. Asi dva týždne pred našim zadržaním, prišiel za mnou pán Kracina, ktorý hovoril, že na pokyn pána Bödör hľadajú bieleho koňa," hovorí Andruskó, ktorý spomína aj obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.

09:24 Predsedníčka senátu Ružena Sabová prečítala Andruskóovi poučenie a ten zložil prísahu. Andruskó už v tomto konaní vystupuje ako svedok.

09:22 Prítomná je aj tlmočníčka. Andruskó už sedí pred súdom, keďže ho navrhla obhajoba Zsuzsovej a Kočnera, majú právo ho prví vypočuť. Začne Marian Kočner. Odsúdený Andruskó avizoval, že ešte pred výsluchom by chcel on niečo povedať.

09:10 Andruskó prišiel do pojednávacej miestnosti bez kukly, ktorú mal doteraz vždy na hlave. Dole si ju dával až po začiatku pojednávanie, kedy sa už nesmie fotografovať ani kamerovať.

09:00 Do pojednávacej miestnosti priviedli aj odsúdeného Zoltána Andruskóa.

08:30 Na pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka už prichádzajú obhajcovia obžalovaných, aj rodiny zavraždených.

08:25 Do budovy akadémie v Pezinku, v ktorej sa pojednávanie koná, už priviezli obžalovaného Mariana Kočnera.

V ostatných týždňoch začali pred senátom vypovedať obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Obaja venovali vo svojej výpovedi pozornosť aj Andruskóovi a jeho výpovedi, ktorú spochybňujú. Zsuzsová sa opakovane odvolávala na to, že jej Andruskó mal dlžiť peniaze, ktoré si neodpracoval vraždou novinára. Dokazovať to má telefonát z odpočúvaní, ktorý sa na súde prehrával.

Obžalovaný Kočner zase upozorňoval na rozdiely vo výpovediach Miroslava Marčeka a samotného Andruskóa, ako aj na fakt, že nevedeli povedať, koľko peňazí mali za vraždu dodatočne inkasovať. Splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic si myslí, že Andruskó nemal motiváciu v prípade klamať. „On nevedel, aké ďalšie dôkazy sa nájdu počas vyšetrovania, čiže by veľmi riskoval, keby označil ju ako jednu z objednávateliek, a potom by sa ukázalo, že to bolo celé naopak,“ myslí si Lipšic.

Vo vzťahu k Andruskóovi zostáva ešte nerozhodnuté o dôkaznom návrhu obhajcu Aleny Zsuzsovej Štefana Neszméryho. Ten chce zahrnúť do dokazovania aj uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci údajnej vraždy televíznej redaktorky Leony Kočkovičovej Fučíkovej a následne aj uznesenie o zastavení trestného stíhania v tej istej veci. Andruskó pred políciou vypovedal, že koncom roka 2016 zbieral s Alenou Zsuzsovou muchotrávky, ktoré mali byť použité na otravu televíznej redaktorky.

Toto neskôr poprel znalec, ktorý vyvrátil, že by dôvodom smrti Kočkovičovej Fučíkovej bola otrava jedovatými hubami. Pred senát sa opätovne tiež postaví Mikulaj. Ten v posledných týždňoch vypovedal najmä o pohybe telefónov obžalovaných, ktorý vyskladal z dát poskytnutých mobilnými operátormi.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.