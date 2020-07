Slovenský MEGAproces: Rozsudok už o pár dní! Nikto nemal tak silný motív zabiť Kuciaka, ako Kočner

PEZINOK – Dvadsiatym prvým dňom sa skončilo dokazovanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V úvode opäť vypovedal znalec z odboru IT Dušan Mikulaj. Po jeho výpovedi predsedníčka senátu Ružena Sabová zamietla všetky ďalšie navrhnuté dôkazy. Hlavné pojednávanie sa tak dostalo do fázy záverečných rečí. Rozsudok v najsledovanejšom procese na Slovensku padne 5. augusta.

Brutálna poprava dvoch mladých ľudí – investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rozhýbala pred viac ako dvomi rokmi celé Slovensko. Ľudia vyšli do ulíc a padli hlavy tých najmocnejších.

Dvadsiatym prvým dňom hlavného pojednávanie vo veci vraždy sa skončilo dokazovanie a začali sa záverečné reči, ktoré boli v niektorých momentoch naozaj emotívne. V stredu 5. augusta padne najočakávanejší rozsudok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obžalovaným Marianovi Kočnerovi, Alene Zsuzsovej a Tomášovi Szabóovi hrozí 25 rokov až doživotie. Záverečné reči a slová zo strany obžalovaných zaznejú 31. júla.

Výpoveď znalca z oblasti IT potvrdila slová kľúčového svedka

V úvode pojednávania už piaty raz vypovedal znalec z oblasti IT Dušan Mikulaj. Podrobne opísal pohyb obžalovaných z 22. a 23. februára 2018, teda prvý a druhý deň po vražde. V dátach, ktoré znalec skúmal, boli čísla všetkých štyroch obžalovaných. Mikulaj potvrdil, že sa deň po vražde okolo dvanástej na obed mali v Bratislave stretnúť Alena Zsuzsová a Marian Kočner. „Potom okolo dvoch hodín ostávajú na týchto lokalizáciách,“ uviedol znalec.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Mikulaj potom opísal druhý deň po vražde. Okolo poludnia zaznamenali mobil Tomáša Szabóa v Kolárove. O niekoľko desiatok minút sa tam nachádzal aj Zoltán Andruskó. Mohlo ísť o situáciu, kedy Andruskó odovzdal peniaze za vraždu vykonávateľom. Asi trištvrte hodinu po stretnutí Szabóa a Andruskóa existuje záznam telefonátu, podľa ktorého Szabó volal Marčekovi, ktorý sa k vražde priznal a potvrdil aj prevzatia peňazí. Ďalšie dáta takisto potvrdili výpovede Andruskóa a Marčeka.

Dokazovanie sa skončilo

Na svedka mali otázky aj Kočner a Zsuzsová. Po pár otázkach však predsedníčka senátu Ružena Sabová upozornila Kočnera, že otázky, ktoré sa pýta, sa dajú zistiť aj z prílohy. „Ale ja chcem, aby to potvrdil svedok Mikulaj,“ reagoval Kočner. Sabová ho ešte niekoľkokrát upozornila. Zsuzsová skončila po prvej otázka. Chcela sa totiž pýtať aj na veci mimo dôkazov z dnešného dňa pojednávania. Na konci výsluchu Zsuzsová uviedla, že vyjadrenie Mikulaja je v úplnom rozpore s jeho predošlými vyjadreniami. „Táto dnešná tabuľka bola účelovo doplnená a zmanipulovaná,“ dodala.

Roman Kvasnica (vzadu) a Daniel Lipšic Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výsluch Mikulaja sa skončil zhruba po hodine. Pristúpilo sa k predkladaniu dôkazov. Najviac ich mal obhajca Kočnera Marek Para. Po takmer hodinovej porade však predsedníčka senátu všetky návrhy na ďalšie dôkazy zamietla. „Súd odmieta vykonať všetky navrhnuté dôkazy, pretože zistil skutkový stav veci v rozsahu, ktorý je potrebný a nevyhnutný na rozhodnutie,“ povedala Sabová. Dokazovanie bolo ukončené a pristúpilo sa k záverečným rečiam.

Prokurátor v záverečnej reči žiadal pre obžalovaných 25 rokov

Ako prvý predniesol záverečnú reč prokurátor Vladimír Turan. „Prípad vraždy poškodeného Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej je na jednej strane prípad bezhraničnej túžby po moci a po peniazoch, prípad cynizmu, podliactva a s tým spojenej zbabelosti z následkov protiprávneho konania a na druhej strane prípad boja za spravodlivosť, prípad určitej naivity v neuvedomovaní si a osobnom nepripúšťaní si nebezpečenstva hroziaceho z následkov tohto boja, hlavne je to však prípad obety nevinných mladých ľudí túžiacich po živote v spravodlivejšom prostredí,“ povedal na úvod Turan.

Povedal, že tento prípad je fenomén, s ktorým sa na Slovensku nestretol ani on, ani jeho kolegovia. „Doteraz sme to skôr videli vo filmoch, ktorými nás zaplavujú komerčné televízie.“ Turan vo svojej reči znova podrobne opísal, čo skutku predchádzalo, ako sa odohral a čo sa stalo po ňom. „Mimochodom, je nepochybné, že Zsuzsová bola absolútne finančne a aj osobne závislá od obžalovaného Kočnera a bez neho by fakticky nič neznamenala a nič nemala,“ uviedol. Szabó pri záverečnej reči Turana nesúhlasne krútil hlavou, konkrétne pri opise skutku.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Pokiaľ ide o tresty, s poukazom na vykonané dokazovanie, aj s ohľadom na závery znaleckých posudkov z odborov psychiatria a psychológia, musím konštatovať, že u všetkých obžalovaných sú dané dôvody na uloženie trestu odňatia slobody vo výmere 25 rokov s ich zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň navrhujem všetkým obžalovaným uložiť aj ochranný dohľad vo výmere 3 roky,“ navrhol Turan.

Lipšic navrhol doživotie

Po Turanovi vystúpil so záverečnou rečou obhajca Kuciakovcov Daniel Lipšic. „Vo vzťahu k obžalovanému Marianovi Kočnerovi existuje dvojdimenzionálna sieť dôkazov,“ uviedol. Väčšinou ide o lineárnu jednodimenzionálnu sieť dôkazov. „Dokazujú záver o jeho vine,“ povedal Lipšic. „Poprvé sú to usvedčujúce výpovede Zoltána Andruskóa, ďalej sledovanie novinárov a evidentný motív,“ uviedol na úvod. K dispozícii mal vizuálne pomôcky. Obhajca Kuciakovcov na konci záverečnej reči uviedol, že sú splnené podmienky na doživotný trest pre všetkých troch obžalovaných. Dúfa v spravodlivý trest, samotnú výšku v trestnom konaní navrhuje iba prokurátor.

Silné emócie

„Pre mňa sú hrdinami tohto procesu rodičia Jána a Martiny. Žiadny rodič by nemal zažiť smrť svojich detí,“ povedal Lipšic. V závere opísal, aký Kuciak bol a ako pracoval. „Ján Kuciak bol stelesnené dobro,“ citoval slová šéfredaktora Aktualít Petra Bárdyho. „Žil pre svoju prácu preto, aby sme tu mali lepšie Slovensko. Týmto žil, na tomto pracoval a preto zomrel,“ dodal Lipšic. Pri slovách o svojom synovi a dcére sa ich rodičia a súrodenci rozplakali. Na hlavnom pojednávaní boli tentokrát prítomní okrem rodičov Kuciaka aj jeho sestra Mária a brat Jozef, rovnako aj brat Martiny Kušnírovej.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nikto nemal tak silný motív, ako Kočner

Turan, Lipšic aj Kvasnica sa zhodli na tom, že výpoveď Andruskóa aj Marčeka bola dôveryhodná. Andruskó svoju výpoveď nezmenil ani potom, čo ho odsúdili na o tretinu vyšší trest. Marček vo svojej výpovedi potvrdil a doplnil Andruskóovu verziu. Rovnako sa zhodli na tom, že motív bol jednoznačný a že hodnotenie dôkazov bolo vykonané starostlivo v súvislostiach. „Nikto nemal tak silný motív na zavraždenie Kuciaka ako Kočner,“ povedal Lipšic. „Ján Kuciak bol investigatívny novinár, ktorý narušil aktivity a beztrestnosť Mariana Kočnera,“ povedal. „Jediným chladnokrvným motívom vraždy bola jeho práca.“

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Neexistujú pochybnosti, že si Kočner objednal vraždu Kuciaka

„Podľa môjho názoru neexistujú pochybnosti o tom, že Kočner si prostredníctvom Aleny Zsuzsovej objednal vraždu Jána Kuciaka, pri ktorej bola usmrtená aj dcéra mojej mandantky a budúca manželka Kuciaka,“ uviedol v záverečnej reči obhajca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Kvasnica sa pozastavoval najmä nad komunikáciou medzi obžalovanými cez šifrovanú aplikáciu Threema. Kvasnica v nej nachádzal rovnako ako splnomocnenec Kuciakovcov Daniel Lipšic a prokurátor Vladimír Turan viaceré šifry. Prevažne išlo o odkazy na sneh, svrab, zuby alebo stavebné práce.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Často predstierajú, že komunikujú na úplne inú tému,“ uviedol Kvasnica. Podľa neho je jasné, že mali k aplikácii Threema a jej zabezpečeniu dôveru, avšak komunikovali bezpečne s náznakmi obavy z budúcich trestnoprávnych postihov. Kvasnica poukázal aj na majetkové pomery obžalovanej Zsuzsovej, ktoré sa podľa neho po vražde zmenili. Dovolenka v Dubaji, nové auto od Kočnera, ako aj zmenu jej nálady považuje za argumenty v prospech jej viny. „Sme presvedčení, že pred súdom stoja skutoční páchatelia,“ uzavrel.

Kočnerove alibi

Kvasnica upozornil aj na telefonát Kočnera s Tóthom, keď bol čerstvo vo väzbe za falšovanie televíznych zmeniek. Kočner mal v minulosti spomínať Tóthovi, že so zberom podpisov na založenie politickej strany mu pomáhala tlmočníčka z Komárna. Tento dôležitý detail spomenul aj prokurátor Keď Zsuzsovú zadržala polícia koncom septembra 2018, Kočner z väzby telefonoval Petrovi Tóthovi, ktorý sa podľa svojich slov na sledovaní novinárov podieľal, no nevedel, že to skončí vraždou. Kočner zisťoval, kedy podávali žiadosť o registráciu jeho strany. „Už vtedy si plánoval taktitu, aby mal alibi,“ povedal Turan.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Tóthovi ju však v telefonáte poprel. „Toto je podľa mňa dôkaz, že mal obžalovaný Kočner strach z toho, že sa Peter Tóth zľakol,“ doplnil Kvasnica. Tóth si mal podľa neho uvedomiť, že ho prostredníctvom sledovania novinárov Kočner v skutočnosti zneužil na prípravu vraždy Jána Kuciaka. Na záver sa Kvasnica vyjadroval aj k nároku na náhradu škody, ktorý si uplatňuje jeho mandantka Kušnírová, ako aj manželia Kuciakovci. „Prišla o to najcennejšie, čo mala,“ skonštatoval.

Para bude v záverečnej reči trvať na nevine, kritizuje splnomocnencov

Kočnerov obhajca Marek Para bude vo svojej záverečnej reči trvať na nevine svojho klienta. Uviedol to na brífingu po prednesení záverečných rečí prokurátora a splnomocnencov poškodených v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. „Splnomocnenci jednoznačne prekročili povolený rozsah záverečnej reči. Je absolútne zakázané, aby sa vyjadrili k výške trestu,“ tvrdí Para. Myslí si, že Daniel Lipšic a Roman Kvasnica vzbudili diskusiu nie o tom, či je niekto vinný, ale o tom, aký má dostať trest, či doživotie, alebo 25 rokov. „Je to zásadné porušenie spravodlivého procesu,“ doplnil obhajca.

Tvrdenia prokuratúry považuje Para v tomto konaní za spochybnené až vyvrátené, a tým aj hodlá argumentovať. Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová, Marian Kočner a neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček. Kočner si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.