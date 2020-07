Hygienici radia, čo treba urobiť po návrate z dovolenky z týchto krajín: Slováci, dodržujte POKYNY!

BRATISLAVA - Všetci ľudia prichádzajúci na Slovensko, ktorí počas predchádzajúcich štrnástich dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín v súvislosti s pandémiou, sa musia prihlásiť na mieste príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a oboznámiť ho so svojou cestovateľskou anamnézou.

RÚVZ im poskytne informácie o pravidlách domácej izolácie i testovaní na ochorenie COVID-19, ktoré je potrebné absolvovať najskôr piaty deň po príchode.Za toto vyšetrenie človek neplatí. Izolácia v domácom prostredí sa nariaďuje až do prijatia negatívneho výsledku RT-PCR. "Po výsledku testu buď dostanete SMS o negativite a domáca izolácia sa končí, alebo, v prípade pozitívneho výsledku testu vás RÚVZ bude kontaktovať a presne vás oboznámi s ďalším postupom," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do troch rokov. "Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň, všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili takzvanú rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19," doplnil Mikas. Ten, u koho sa po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišiel, prejavia príznaky respiračného ochorenia, musí telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. Platí to aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s niekým, kto prišiel zo zahraničia.

"Ak prichádzate na Slovensko lietadlom, rúško majte aj pri transfere letiskom, nie iba v lietadle," radí Mikas. Aj človek, ktorý prichádzajúceho ide vyzdvihnúť autom na letisko alebo stanicu, by mal mať v aute rúško. "Pred nástupom do auta si dezinfikujte ruky. Odporúčame mať pri ceste pootvorené okná," radia hygienici. V zozname menej rizikových krajín, na ktoré sa opatrenia nevzťahujú, sú momentálne Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a v pondelok 20. júla od 7.00 h k nim pribudne aj Spojené kráľovstvo.