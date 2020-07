Dráma na Malte: Sprostredkovateľ vraždy novinárky sa údajne pokúsil o samovraždu

VALLETTA - Údajného sprostredkovateľa vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, Melvina Theumu, previezli v noci na stredu do nemocnice vo vážnom stave, ktorý by podľa polície mohol byť dôsledkom pokusu o samovraždu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

Melvina Theumu našiel policajt strážiaci jeho dom. Zalarmoval ho Theumov právnik, ktorému sa nedarilo spojiť sa so svojím mandantom. Maltská polícia následne uviedla, že Theuma sa zrejme pokúsil "ublížiť si". Denník The Times of Malta s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Theumov stav je kritický. Theuma, ktorý sa živil ako taxikár, získal imunitu pred trestným stíhaním výmenou za informácie, ktoré by mohli byť na súde použité v snahe odsúdiť objednávateľa vraždy. Vypovedal tiež, že podnikateľ Yorgen Fenech mu dal peniaze, aby ich vyplatil vykonávateľom vraždy Caruanovej Galiziovej.

Podnikateľ Fenech je riaditeľom konzorcia, ktoré v roku 2013 vyhralo tender maltskej vlády na výstavbu plynovej elektrárne. Je aj majiteľom spoločnosti 17 Black, ktorá údajne vyplácala tajné finančné odmeny maltskému ministrovi cestovného ruchu Konradovi Mizzimu a šéfovi Muscatovej kancelárie Keithovi Schembrimu. Caruanová-Galiziová, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile.

Zdroj: TASR/AP Photo/Jonathan Borg

Jej vražda šokovala Európu a vyvolala otázky o fungovaní právneho poriadku v tejto stredomorskej ostrovnej krajine. Trojicu mužov podozrivých z priamej účasti na vražde zatkli o mesiac po vražde. Theuma mal v stredu ráno pokračovať vo výpovedi pred súdom v prípade Fenecha, ktorého právnici spochybnili Theumovo svedectvo. Tvrdia tiež, že majú zvukový záznam, ktorý preukáže, že Theuma nepriznal celú pravdu. Fenech tvrdí, že organizátorom vraždy bol jeho priateľ Keith Schembri.

Schembri bol jedným z najvplyvnejších ľudí v politike na Malte. Šéfom kancelárie premiéra Josepha Muscata bol až do novembra roku 2019, keď ho polícia začala vypočúvať v súvislosti s vraždou novinárky. Schembri všetky podozrenia zo spoluúčasti odmieta. Vyšetrovateľmi zatiaľ nebol obvinený, dodala DPA.