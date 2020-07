KORONAVÍRUS Domáca izolácia má tiež svoje pravidlá: Žiadne návštevy ani nákupy

"Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste. Prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža," radí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a bežne používané predmety by ľudia v izolácii mali častejšie dezinfikovať prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu, tiež používať jednorazové papierové a vlhčené utierky.

Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák, vlastný tanier, pohár či príbor. "Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo," hovorí Mikas. Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je podľa neho v poriadku tráviť čas na dvore.

V bytovom dome možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov s cieľom vyhodiť smeti, prebrať nákup, ísť von so psom a podobne. Nutné je prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie sociálneho odstupu a dezinfekcia rúk pred opustením bytu. "Rovnako je podstatné nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového domu a nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné," tvrdí hlavný hygienik.

Ľudí v izolácii regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzve na testovanie, ktoré môžu absolvovať najskôr na piaty deň izolácie, a dá im potrebné inštrukcie. Na testy treba prísť na odberné miesto. Odbery v domácom prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch.

"Na odberné miesto sa odporúčame dopraviť vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno," povedal Mikas. Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, pritom treba mať na tvári rúško, dodržiavať sociálny odstup od cudzích ľudí a pred opustením bydliska si dezinfikovať ruky.

"Ak sa necítite dobre a máte podozrenie, že ide o príznaky ochorenia COVID-19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup," vyzývajú hygienici.