Smer-SD si zvolil nové vedenie: Fico ostáva predsedom, kryť chrbát mu bude aj Kaliňákov synovec

BRATISLAVA - Členovia Smeru-SD si na sobotňajšom pracovnom sneme zvolia nové vedenie. Na post predsedu opätovne kandiduje súčasný šéf strany Robert Fico. Voliť by sa mali aj noví podpredsedovia a členovia predsedníctva, keďže strane nedávno odišlo viacero členov vedenia. Snemu sa účastní okolo 150 delegátov, čo stačí na prijatie technických rozhodnutí.

Fico ostáva vo funkcii predsedu

Predsedom Smeru-SD ostáva naďalej Robert Fico. Podpredsedami strany sa stali Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Richard Takáč, Ľuboš Blaha, ale aj Erik Kaliňák. Generálnym manažérom strany sa stal Marián Saloň. O výsledkoch informoval Fico na tlačovej konferencii po sneme. "Považujem snem za dobre pripravený. Dosiahli sme výsledky, ktoré sme chceli dosiahnuť, a ukazuje to, že sme skúsená strana," uviedol Fico. Priblížil, že všetkých podpredsedov zvolili "ďaleko nadpolovičnou väčšinou hlasov". Vzhľadom na jeho opätovné zvolenie za predsedu jeho misia pokračuje. "Predovšetkým budem chrániť stranu Smer-SD". Fico naznačil, že v oblasti ochrany Smeru-SD chystajú i viaceré právne kroky. Podotkol, že urážanie strany sa skončilo.

Ďalej priznal, že delegáti na sneme vedeniu vyčítali aj akési odtrhnutie sa od štruktúr v regióne v poslednej dobe. Aj preto sa podľa jeho slovo dohodli, že na zasadaní predsedníctva budú vždy prítomní i dvaja reprezentanti kraja. Dodal, že dodržali tiež sľub dostať do popredia mladých ľudí. Doplnil, že členom predsedníctva sa stal aj podpredseda Mladých sociálnych demokratov Igor Melicher.

Kamenický kandiduje na podpredsedu

Robert Fico verí, že sobotňajší pracovný snem splní svoj účel a že zvolia chýbajúcich členov vedenia strany. Člen predsedníctva Jaroslav Baška dúfa, že po sneme sa strana opäť nadýchne a bude naďalej robiť sociálnodemokratickú politiku. Ladislav Kamenický potvrdil svoju nomináciu na podpredsedu Smeru-SD.Ak ho zvolia, chce urobiť všetko pre to, aby strana napredovala. Baška a Kamenický sa zhodli, že Fico zrejme bude potvrdený ako predseda. Kamenický o ňom hovorí ako o momentálne jedinej alternatíve.

Fico vysvetlil, že hlavnou úlohou snemu je dovoliť chýbajúcich členov vedenia strany. Piatkové predsedníctvo podľa jeho slov potvrdilo všetky navrhnuté nominácie, ktoré predstavilo delegátom na sneme. "Dúfam, že pracovný snem splní svoj účel. Pripomínam, že na našom malom pracovnom sneme bude trikrát viac delegátov, ako je celá členská základňa najsilnejšej vládnej strany," poznamenal.

"Máme nové tváre, ktoré bude predstavovať predseda strany. Môj názor je taký, že potrebujeme nových ľudí," uviedol Kamenický. Dodal, že vzhľadom na svoju nomináciu na pozíciu podpredsedu kandidovať bude. "Samozrejme, všetko záleží na delegátoch snemu, či budem navolený. Ak áno, budem robiť všetko pre to, aby strana Smer-SD napredovala," deklaroval. Kamenický je presvedčený, že Fico je momentálne jediná alternatíva pre vedenie strany. "Ale tak ako sám avizoval, bude sa hľadať nový líder do ďalších volieb," poznamenal.

Baška dodal, že Smer-SD sa musí najmä zastabilizovať. Verí, že sa to na tomto sneme podarí. "Dúfam, že po dnešnom sneme sa Smer znova nadýchne a budeme môcť povedať, že sa strana zastabilizovala a že Smer-SD bude naďalej robiť sociálnodemokratickú politiku," uviedol. Myslí si, že Fico bude opätovne potvrdený za predsedu strany. Podotkol, že skupina okolo Petra Pellegriniho im chýbať zrejme bude. Na otázku, či k nemu odíde aj on, odpovedal, že sa momentálne nikam nechystá.

Tvárou kampane by mohol byť niekto iný

Fico už avizoval, že má ambíciu viesť stranu do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Pripustil aj variant, že by tvárou kampane opäť mohol byť niekto iný. Za úlohu si podľa vlastných slov stanovil nájsť nového volebného lídra aj lídra strany. "Toto je moja úloha a tú si chcem ako predseda strany splniť v nasledujúcich mesiacoch či rokoch," uviedol počas týždňa. V súvislosti s pozíciami vo vedení strany už povedal, že z doterajších podpredsedov bude kandidovať len Juraj Blanár. V piatok dodal, že by bol rád, keby sa podpredsedami stali aj poslanci Ladislav Kamenický a Richard Takáč. Nedávno spomínal v tejto súvislosti aj Ľuboša Blahu.

Zdôraznil, že všetko bude závisieť od delegátov, ktorým chcú ponúknuť aj niekoľko nových ľudí. Deklaroval ambíciu generačnej obmeny, pričom chce dať novým tváram a mladým ľuďom aj miesta vo vedení strany, či už v pozícii podpredsedov alebo členov predsedníctva. Verí, že na to získa podporu. Snem musela strana zvolať po zmenách vo vedení, ale aj v regionálnych štruktúrach.

Po odchode viacerých členov strany vymenili 17 predsedov okresných organizácií. Smer-SD opustili aj viacerí doterajší podpredsedovia a členovia predsedníctva. Musia teda doplniť orgány strany. Fico označil sobotňajší snem za rekonštrukčný. Veľký snem strany avizoval tradične na posledný mesiac v roku, hovoril o dátume 9. decembra.