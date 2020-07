Fico nebude brániť voličom podporiť vyhlásenie referenda o predčasných voľbách

Fico podotkol, že takéto referendum nemá šancu na úspech vzhľadom na zber podpisov i vysoké kvórum potrebné na jeho platnosť. Poukázal na stav tejto vlády, myslí si, že turbulencie v rámci nej budú pokračovať, no stále má podľa neho pohodlnú väčšinu 95 poslancov v parlamente. "Ak sa politická strana SNS rozhodne, že pôjde do tejto iniciatívy, my povieme našim voličom, pokojne podpisujte hárky, nebudeme im v tom brániť," povedal Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Takéto referendum nemá podľa neho šancu na úspech vzhľadom na predošlé neúspešné pokusy. "Prakticky úspešné bolo len to o vstupe do EÚ," dodal. Podmienku účasti 50 percent voličov na referende, aby bolo platné, považuje Fico za správnu a nemenil by ju.

Mimoparlamentná SNS chce iniciovať referendum za predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR v roku 2021. Argumentuje nekompetentnosťou a morálnymi zlyhaniami zvolených zástupcov občanov pri riešení zásadných ekonomických a spoločenských problémov.

V súvislosti s pripravovanou reformou polície Fico skonštatoval, že si váži jej prácu v období, keď bol premiérom. Tvrdí, že sa im vtedy podarilo "vykynožiť" zločin, vtedajšiu klasickú mafiu. "Polícia si robila svoju prácu. Nikdy sa tak nezasahovalo do práce polície ako teraz," podotkol. Pripomenul, že pri výbere policajného prezidenta za bývalej vlády muselo byť všetko podľa vtedajšej opozície odpolitizované a v súčasnosti chce koalícia nominovať šéfa polície politicky.

Uviedol tiež, že kriminalizácia polície je jediný náskok, ktorý má súčasná vláda oproti tej jeho, pretože ekonomicky a sociálne na ňu nemá. "Bol by som za normálny prístup, verme polícii, pracujme s ňou," zdôraznil s tým, že pripravované reformy môžu mať obrovské dosahy na budúcnosť.