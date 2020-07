Blanár hodnotí prvých 100 dní Korčoka: Známka je podľa neho jasná, horšie to už nemôže byť

BRATISLAVA - Predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD) ohodnotil prvých 100 dní ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) známkou nedostatočný. Dôvodom je, že Korčok skôr neriešil, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín. Slováci vstupujúci do Británie tak musia absolvovať 14-dňovú karanténu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii. Oceňuje však nasadenie ministra pri repatriáciách.

Zverejnený britský zoznam rizikových krajín je podľa Blanára vizitkou nečinnosti a podcenenia situácie ministerstvom zahraničných vecí. "Ľudia nechápu, prečo by mali absolvovať dvojtýždňovú karanténu pri vstupe do Veľkej Británie, Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny z hľadiska zvládnutia pandémie, ak si to prepočítame na obyvateľa," povedal Blanár.

Diplomacia pod vedením Korčoka podľa jeho slov neurobila dostatok práce a aktivít, ktoré by zabránili povinnej karanténe pre Slovákov. "Dnes, keď je už po funuse, tak hovorí o tom, že robí všetko pre to, aby sa to zmenilo, podľa môjho názoru je dosť neskoro," poznamenal opozičný poslanec. Blanár dodal, že leto má pre Korčoka slúžiť ako reparát, aby niečo takéto už nedopustil.

Ministerstvo a ambasády podľa Blanára odviedli dobrú prácu počas pandémie nového koronavírusu. Poslancovi však chýbalo, že sa Korčok neospravedlnil za drobnosti, ktoré nastali počas repatriácie. Vo Veľkej Británii existujú podľa Korčoka dva zoznamy rizikových krajín z pohľadu šírenia nového koronavírusu.

Jeden zoznam vytvorilo britské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré Slovensko zaradilo medzi zelené, bezpečné krajiny. Druhý vytvorilo ministerstvo dopravy, kde je SR zaradená medzi tzv. červené krajiny. Korčok podotkol, že ide o nekoordinovanosť a bude požadovať nápravu.

Korčok už požiadal britskú stranu

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) požiadal britskú ministerku pre Európu Wendy Morton, aby Veľká Británia pri najbližšom prehodnotení cestovných zoznamov objektívne zohľadnila epidemiologické údaje o situácii na Slovensku, ktoré jej poskytne hlavný hygienik SR. O ich štvrtkovom telefonáte informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Korčok uvítal, že Slovenská republika je podľa britského ministerstva zahraničných vecí označená ako krajina bezpečná na cestovanie pre britských občanov. O to viac je preňho nepochopiteľné, prečo naši občania pri návrate zo Slovenska do Veľkej Británie musia absolvovať 14-dňovú karanténu. „Tomuto disproporčnému prístupu britskej strany nerozumiem. Dáta epidemiológov hovoria jasne v prospech občanov SR,“ uviedol minister.

S britskou ministerkou sa dohodli na ďalšej komunikácii, v rámci ktorej SR bezodkladne poskytne najaktuálnejšie epidemiologické údaje od hlavného hygienika SR. „Požiadal som britskú stranu o objektívne zohľadnenie týchto údajov, svedčiacich o pozitívnej epidemiologickej situácii na celom Slovensku, pri najbližšom prehodnotení cestovných zoznamov vo Veľkej Británii,“ doplnil šéf rezortu diplomacie.