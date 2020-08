Matovič sa pustil do Sulíka! Návrh SaS na odluku cirkvi od štátu označil za útok na najprízemnejšie pudy

Podľa slov liberálov práve teraz "nastal čas na debatu o reforme financovania cirkví, ktoré by malo byť dobrovoľné. Zároveň by sme učinili zadosť Ústave Slovenskej republiky," otvára túto tému SaS.

Plusy vidia SaSkári hlavne v rozpočte

"V SaS sme presvedčení, že každý sa dokáže rozhodnúť slobodne či zo svojich daní cirkev podporí alebo nie. Takouto zmenou by sme v rozpočte ušetrili 52 miliónov eur. Uznávame význam náboženstva a cirkví v morálno-etických otázkach, ako aj v oblastiach týkajúcich sa rôznych verejnoprospešných aktivít, avšak je na mieste začať celospoločenskú debatu, či by sa tieto peniaze nedali využiť lepšie," argumentujú liberáli. Prízvukujú však, že nemajú v úmysle stopnúť financovanie na údržbu pamiatok. "Nehovoríme však o zrušení finančnej podpory pre sakrálne pamiatky, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva," dodávajú.

Chcú slobodu aj pre ateistických daňovníkov

V tejto iniciatíve sa angažuje hlavne poslanec SaS Miroslav Žiak. „Riešením odluky cirkvi od štátu by bolo financovanie cirkví prostredníctvom dobrovoľných príspevkov občanov. Za najvhodnejší model financovania cirkví považujeme asignačný model v prospech registrovanej cirkvi z dane z príjmov občanov. Ten umožňuje slobodu rozhodovať, koho chce daňovník svojimi daňami podporiť. Na druhej strane to znamená slobodu aj pre tých daňovníkov, ktorí aktivity cirkvi nevyužívajú či odmietajú. Tento model by vychádzal priamo z Ústavy, ktorá definuje Slovensko ako nábožensky neutrálny štát,“ vysvetľuje poslanec liberálov.

Podľa Matoviča je to marketing na najprízemnejšie pudy ľudí

Na snahu liberálov sa rozhodne pozitívne nepozerá predseda vlády Igor Matovič. "Odluka cirkvi od štátu je veľmi citlivá otázka, pri ktorej by sa mali zmeny robiť až po poctivej celospoločenskej diskusii. Spôsob, kedy SaS cirkev, ako spoločenstvo veriacich ľudí, vyhlási najprv de facto za príživníkov, je najhorší možný spôsob ako poctivú diskusiu začať. Až mám pocit, že ani nejde o odluku od štátu, ale prvoplánový marketing útočiaci na najprízemnejšie pudy," vyjadril sa pre Topky premiér.

Kollár je za, no teraz na to nie je čas

Na túto snahu liberálov sme sa pýtali aj u koaličného partnera Sme rodina. "Osobne si myslím, že odluka cirkvi od štátu je v poriadku, ale nemyslím si, že teraz je na to vhodná doba. SaS sa správa rovnako populisticky ako ĽSNS, len to berie z opačného konca. Je to opäť kultúrno-etická otázka, ktorú naši veriaci citlivo vnímajú a preto nerozumiem tomuto populistickému kroku Richarda Sulíka, keď musí vedieť, že to opäť bude rozdeľovať spoločnosť," povedal pre Topky predseda parlamentu Boris Kollár.

Remišová si tiež nemyslí, že je na to vhodná doba

Strana Veroniky Remišovej v tomto čase rovnako neprikladá tejto iniciatíve prioritný význam. "Slovensko aktuálne trápia úplne iné problémy, a pre stranu Za ľudí sú prioritou zlepšenie nášho zdravotníctva, školstva, musíme zreformovať justíciu, oživiť našu ekonomiku a naštartovať rozvoj regiónov. Programové vyhlásenie vlády, presne definuje priority tejto vlády a táto medzi nimi nie je," skonštatovala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

