Kolíková diskutovala s českou ministerkou Benešovou o najvyššom správnom súde

„Najvyšší správny súd funguje, môžeme to odporučiť,“ uviedla Benešová. Myslí si, že Kolíková pôjde správnym smerom ak ho zriadi, avšak upozornila aj na problémy, s ktorými sa stretli, aby sa im ministerka do budúcna vyvarovala. Jedným z nich je aj absencia odvolacieho stupňa pri disciplinárnych senátoch. Ich rozhodnutie ja tak podľa českej právnej úpravy konečné, čo je ambíciou aj v slovenskom návrhu. Českej strane to podľa Benešovej vyčítala aj Skupina štátov proti korupcii (GRECO), čo sa Česi chystajú napraviť legislatívnou úpravou.

Absencia odvolacieho stupňa má podľa Kolíkovej svoje pozitíva aj negatíva. Kolíková vníma, že je na mieste včasné a právoplatné rozhodnutie, ktorého ústavnosť sa v českom prípade dá preskúmať na ústavnom súde. Na druhej strane samotná ministerka možnosť prieskumu nemá. To, či bude mať slovenský najvyšší správny súd odvolaciu možnosť pri disciplinárnych konaniach so sudcami a prokurátormi zatiaľ nie je rozhodnuté. Kolíkovej rezort sa však zatiaľ prikláňa k tomu, aby boli disciplinárne konania jednostupňové a ich rozhodnutia tým pádom konečné a právoplatné.

Zriadenie najvyššieho správneho súdu je súčasťou reformného balíka ministerky Kolíkovej, ktorým chce pomôcť aj očiste. Najvyšší správny súd by pod seba zobral okrem iného disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov, čím by o tieto kompetencie prišli disciplinárne senáty zriadené pod Súdnou radou SR a Generálna prokuratúra SR. Najvyšší správny súd by mal byť zriadený od začiatku budúceho roka a plne funkčný od budúceho leta. Predpokladaným sídlom je zatiaľ Bratislava.