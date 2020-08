Výberové konanie na post predsedu ŠTS: Najviac bodov získal Hrubala, Kolíková si asi vyberie

Vo svojich prezentáciách sa najviac zhodovali Hrubala a Buvala v tom, že by upravovali pôsobnosti jednotlivých pracovísk súdu. Momentálne je agenda ŠTS rozdelená medzi Pezinok a Banskú Bystricu s tým, že sudcovia pre prípravné konanie sú iba v Banskej Bystrici. Ide tak o jediné miesto, kde sa rozhoduje o väzobnom stíhaní a túto agendu riešia štyria sudcovia. To je podľa Buvalu aj Hrubalu málo a majú za to, že by sa agenda mala vykonávať v Pezinku aj vzhľadom na to, že v ňom sídli aj Úrad špeciálnej prokuratúry. Hrubala by služby umožnil každému sudcovi ŠTS, ktorý by o to prejavil záujem.

Hrubala pred výberovou komisiou uspel s prezentáciou, v ktorej akcentoval aj vzťah s novinármi. „Myslím si, že je potrebné viac investovať do práce s médiami,“ uviedol Hrubala počas prezentácie svojej vízie vedenia ŠTS. Na rozdiel od posledného predsedu ŠTS Michala Trubana neviní médiá zo zlej povesti justície na verejnosti. „Za mnohé si môžeme sami,“ skonštatoval s tým, že je jasné, že budú mať sudcovia zlú povesť, ak sa ozývajú iba vtedy, keď majú prísť o niektoré z výhod. Rovnako nepovažuje za dobrý signál, keď je viacero sudcov momentálne trestne stíhaných za korupčné trestné činy.

Súd aktuálne dočasne vedie jeho podpredseda Roman Púchovský. Doterajšiemu šéfovi ŠTS Michalovi Trubanovi uplynulo funkčné obdobie 10. júna. Do výberového konania sa mohol prihlásiť záujemca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na súde toho istého stupňa alebo na súde vyššieho stupňa. Buvala aj Hrubala sú momentálne sudcami ŠTS, pričom Hrubala je aj predsedom Sudcovskej rady ŠTS.

Kolíková by si mohla vybrať

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si myslí, že sa o post predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uchádzajú takí silní kandidáti, že by si z nich mohla vybrať. Vo výberovom konaní sa o post predsedu ŠTS uchádzali v pondelok Michal Truban, Ján Buvala a Ján Hrubala. Ako prvý sa umiestnil Hrubala.

Ministerka sa poradím kandidátov nemusí riadiť a nemusí si ani jedného z nich vybrať. V lehote do 30 dní tak musí uviesť, ktorého kandidáta si za post predsedu ŠTS vybrala, alebo vypísať nové výberové konanie. Kolíková odmietla novinárom prezradiť meno svojho favorita. Uviedla však, že by to mala byť osobnosť, ktorú majú sudcovia na súde za vzor. Na druhej strane by to mala byť osoba organizačne schopná a zdatná súd viesť.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Kolíkovej ďalší postup bude preštudovanie si zápisnice z výberového konania a prípadne si jednotlivých kandidátov zavolá na osobný pohovor. Nového predsedu by na ŠTS vymenovala určite do septembra.

Vo výberovom konaní na post predsedu Špecializovaného trestného súdu získal najviac bodov Ján Hrubala. Ako druhý sa umiestnil Ján Buvala a trojicu kandidátov uzatvoril bývalý predseda ŠTS Michal Truban. Všetci boli vo výberovom konaní úspešní. Súd aktuálne dočasne vedie jeho podpredseda Roman Púchovský. Doterajšiemu šéfovi ŠTS Michalovi Trubanovi uplynulo funkčné obdobie 10. júna.