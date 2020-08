Opatrenia pri ignorovaní rozhodnutia súdu by sa mali meniť, tvrdí ministerstvo spravodlivosti

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si povinnosť týkajúcu sa nepeňažných plnení. Za ignorovanie rozhodnutia súdu by sa mohla zvýšiť sankcia až na 30.000 eur, hroziť by tiež mohlo zadržanie vodičského preukazu.

Návrh zmien v Exekučnom poriadku by mal rezort v najbližších dňoch predložiť do medzirezortného pripomienkového konania, pričom nová legislatíva by mohla byť účinná po Novom roku. Ministerstvo pripomína napríklad prípad tzv. spievajúceho domu v Štúrove, kde sa podľa šéfky rezortu Márie Kolíkovej (Za ľudí) nedokázalo riadne a včas zabezpečiť splnenie povinnosti, aby došlo k zníženiu hluku. Keďže peňažná sankcia podľa nej nie je dostatočná, zaviesť chce nové opatrenia pre takéto situácie. Pre fyzické osoby sa môže sankcia vyšplhať do výšky 30.000 eur, pri právnickej osobe navrhuje rezort peňažnú pokutu do výšky 10 percent jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Ďalším opatrením by bolo zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Zadržanie vodičského preukazu a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by podľa návrhu malo trvať najviac šesť mesiacov. Zrušenie donucovacieho opatrenia však nemá brániť uloženiu iného donucovacieho opatrenia alebo uloženiu rovnakého donucovacieho opatrenia v inom rozsahu. Ministerstvo zároveň navrhuje, aby sa využívanie tzv. inštitútu vydržania prenieslo z notárov na súdy. "Súd bude jedinou inštitúciou, ktorá bude môcť potvrdiť vydržanie," povedala Kolíková počas rokovania vlády. Zmeny navrhuje v novele Civilného mimosporového poriadku.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Rezort tak reaguje na prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani netušili. "Preto sme sa rozhodli preniesť túto právomoc na súd a zaviesť nové civilné mimosporové konanie, konanie o potvrdení vydržania, ktorého základnou úlohou bude zabezpečiť efektívne a relatívne rýchle potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo potvrdenie vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu," uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia MS. Novinkou by mohla byť aj povinnosť zverejniť informácie o tom, že niekto chce niečo vydržať. "Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania nebráni tretím osobám, aby sa domáhali žalobou ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde," dodal Bubla.

Kolíková navrhuje, aby majetky sudcov preveroval nový aparát pri Súdnej rade

Majetkové previerky sudcov by po novom mohol vykonávať nový aparát pri Súdnej rade SR. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Novovytvorený aparát pri Súdnej rade poslúži podľa Kolíkovej aj ako usporiadanie s rozhodnutím Ústavného súdu z roku 2019. Vtedy plénum konštatovalo neústavnosť previerok, ktoré zaviedla ešte druhá vláda Smeru-SD, vzhľadom na to, že mal previerky na starosti Národný bezpečnostný úrad. Po novom by bol nový aparát na Súdnej rade tým orgánom, ktorý by mal previerky na starosti a vykonával by ich aj so samostatne na to určeným personálom.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

„Právna úprava nám robí určitú hierarchizáciu hĺbky stupňa previerky,“ vysvetľuje Kolíková. Pri pochybnostiach by tak Súdna rada mohla ísť hlbšie a dopytovať sa danej osoby. Po novom by sa počas pochybností mohla Súdna rada informovať aj o majetku blízkych osôb sudcu alebo kandidáta na vymenovanie do sudcovskej funkcie, pri ktorých by bolo podozrenie, že boli na ne účelovo prevedené majetky. Hierarchizácia by tiež súvisela s tým, či ide o osobu, ktorá vstupuje do sudcovského stavu, alebo sudcu, ktorý prechádza na vyšší stupeň v justícii, alebo bežnú každoročnú previerku. Nový aparát by mohol na Súdnej rade tiež preverovať a skúmať podnety o pochybnostiach o majetku konkrétnych sudcov.

Pripravovaná legislatíva je súčasťou balíka zákonov, ktoré si dávajú za cieľ reformovať slovenskú justíciu. Okrem previerok chce Kolíková zriadiť Najvyšší správny súd, zaviesť do zloženia Súdnej rady regionálny princíp, spresniť jej kompetencie, ale aj zaviesť nový trestný čin ohýbania práva.