Gröhlingovi došla trpezlivosť: Zverejnil dokument o zhode diplomovky, odkaz od Poliačika

Gröhling včera zvolal tlačový brífing, na ktorom reagoval na zistenia Denníka N o jeho záverečnej práci. Na viaceré otázky pritom nevedel priamo odpovedať a hovoril, že sa bude len "točiť v kruhu". V danom čase smernica povoľovala, aby bakalárska práca tvorila polovicu diplomovej práce a ja som toto dodržal. V tom čase nebol limit na používanie zdrojov. Teraz toto už platí," obhajoval sa Gröhling. "Musím vám povedať, že keď som sa teraz pozrel na svoju prácu, musím priznať, že by som ju spravil lepšie. To nie je ospravedlnenie, ale taký návrh," povedal včera Gröhling.

Gröhlingovi došla trpezlivosť a zverejnil dokument o zhodách

Minister počas dnešného doobedia zverejnil ďalší reakčný status na jeho diplomovú prácu, ktorej sa venuje pozornosť. "Zopakujem, čo už bolo povedané: Prácu som písal v roku 2009 a nadväzovala na bakalárku. Smernica fakulty vtedy študentom umožňovala, aby najviac 50 % diplomovej práce tvorila bakalárska práca. Do tohto limitu som sa zmestil," napísal Gröhling.

Ten pod statusom nenápadne umiestnil webový odkaz na dokument o zhode v jeho práci Terorizmus. Medzinárodné a európskej nástroje boja proti nemu. Zhodu si chcel overiť cez zahraničný portál odevzdej.cz. Tento nástroj mu podľa dokumentu, ktorý zverejnil, uviedol 31-percentnú zhodu s ostatnými dokumentmi.

Český portál Gröhlingovej práci vyčíslil 31 % zhody Zdroj: odevzdej.cz

Poliačik tvrdí, že jeho odchod by spustil lavínu

Člen mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Martin Poliačik kauzu okolo ministra vidí tak, že odstúpiť už podľa neho nemôže. "Priznať, že diplomovka môže stáť rezort alebo kreslo v parlamente, by ohrozilo ďalších zopár členov a členiek koalície a na štyri roky by sa stalo témou možných treníc a sporov," myslí si Poliačik.

Zdroj: Facebook/Martin Poliačik

Podľa neho mu už zostáva len jediné. "Bohužiaľ. Brani to musí vyskákať a snažiť sa svojou prácou dokázať, že po konci volebného obdobia si ho ľudia budú pamätať kvôli niečomu inému, ako jeho plagiátorský titul. A ak by priznal chybu a ospravedlnil sa, bol by to dobrý začiatok," uviedol Poliačik.

VIDEO Včerajší brífing ministra školstva k diplomovej práci: