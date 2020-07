Marian sa išiel okúpať do Bojníc, zaparkoval pri kúpalisku: Keď pozrel na lístok, skoro ho vystrelo

BOJNICE - Už sme si na Slovensku pomaly zvykli, že čo sezóna, to vyššie ceny. Za všetko. Najnovšie sa jeden Slovák posťažoval na premrštenú cenu za parkovanie pri kúpalisku. Toto zďaleka nie je ojedinelý prípad, na podobné praktiky sa často sťažujú napríklad aj návštevníci Tatier.

Nemiestne vysoké poplatky za parkovanie, návštevu akvaparku či iných atrakcií - to je bohužiaľ realita, s ktorou sa Slováci stretávajú bežne. V biznise však platí jedno základné pravidlo: aký dopyt, taká ponuka. Ak sú návštevníci ochotní stanovenú cenu zaplatiť, podnikateľ ju nemá dôvod meniť.

Začiatkom júla sa v tejto súvislosti na facebookovej stránke Tabuľa hanby Prievidza posťažoval aj Marian. Pri návšteve miestneho termálneho kúpaliska zaparkoval na neďalekom parkovisku, kde minulý rok stál celodenný lístok päť eur. Tento rok už zaň zaplatil 12 eur, čo je takmer 150-percentný nárast. To ho veľmi nahnevalo. "Majiteľ pozemkov by sa mal nad sebou zamyslieť a nie zdierať ľudí," napísal, pričom poukázal aj na to, že ani nejde o vybudované parkovisko, ale trávnatú plochu.

Viacerí ľudia podotkli, že hoci je spomínaný poplatok naozaj veľmi vysoký, je len na majiteľovi pozemku, akú cenu si určí. A pokiaľ mu tam budú vodiči naďalej parkovať, nemá dôvod ju meniť. Martin si naopak myslí, že istý podiel viny má na súčasnej situácii aj samotné mesto. "Už dávno tu malo byť záchytné parkovisko a hromadná doprava, ktorá by chodila v pravidelných intervaloch."