Bratislavské Nové Mesto spustí pilotné parkovanie na Tehelnom poli až v decembri

BRATISLAVA - Spustenie pilotnej zóny rezidentského parkovania v okolí Tehelného pola v bratislavskom Novom Meste by sa malo opäť posunúť. Pilotný projekt by mal začať platiť až od decembra.

Dôvodom je nutnosť vyhlásiť nové verejné obstarávanie na informačný systém pre regulované parkovanie. Zároveň sa tak posúva spustenie registrácie rezidentov i vydávanie rezidentských kariet. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke. "Procesné úkony v rámci vyhláseného verejného obstarávania spôsobili nemožnosť dodržania pôvodne plánovaných termínov plnení požadovaných zo strany verejného obstarávateľa. Z tohto dôvodu bolo zrušené verejné obstarávanie a bude vyhlásené nové," uvádza sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), o ktorom bude miestne zastupiteľstvo rokovať koncom septembra.

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý poznamenáva, že mestská časť spolu s hlavným mestom intenzívne pracuje na tom, aby sa vo vymedzenej pilotnej zóne rozbehla celomestská parkovacia politika. "To znamená, že u nás, ako na prvom mieste v Bratislave, budú platiť pre parkovanie také pravidlá, ako možno o rok aj vo zvyšku mesta. Nie je to jednoduchý proces a vyžaduje veľké nasadenie," konštatuje Kusý na sociálnej sieti. Poznamenáva, že samospráva v tejto súvislosti urobila ďalší krok, a to podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Novým Mestom a bratislavským magistrátom.

"Parkovacia politika musí jednoznačne zvýhodniť miestnych obyvateľov. Pred návštevníkmi koncertov a športových zápasov, pred podnikateľmi, ktorí si z verejných priestorov robili parkoviská pre svoj vozový park, pred ľuďmi, ktorí boli leniví odpratať z ulice svoj vrak," dodáva Kusý. Miestne zastupiteľstvo schválilo pôvodné VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019. Ide o základný dokument, ktorý určuje základné pravidlá pre rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce miestnych obyvateľov. Nariadenie malo začať pôvodne platiť od 1. mája. Spustenie pilotného projektu však musela mestská časť pre pandémiu nového koronavírusu presunúť, schválený bol 1. október.