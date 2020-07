Počet prípadov KORONAVÍRUSU rastie! SaS nevidí dôvod na paniku: Zavretie hraníc však nie je vylúčené

BRATISLAVA - Na Slovensku pribudlo 53 nových prípadov COVIDU 19. Kým premiér Igor Matovič vo svojom statuse na sociálnej sieti tvrdí, že je to „príliš veľa prípadov na to, aby sme sa mohli spoliehať len na zodpovednosť“, podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík nevidí dôvod na paniku. Aké sú riešenia?

Po zverejnenom statuse premiéra sa začali mnohí obávať a klásť si otázku, či sa premiér opäť chystá zatvárať ekonomiku a aj hranice. Minister hospodárstva, ktorý do parlamentu predložil na schválenie 114 opatrení na naštartovanie slovenskej ekonomiky po prvej vlne koronavírusu je presvedčený, že ekonomika sa už zatvárať nebude.

Ekonomika sa zatvárať nebude, riešením sú kontroly na hraniciach

„Pokiaľ mám správne informácie, prípady sú importované zvonku. Vírus sa nešíri v krajine samostatne, ale vždy ho niekto prinesie zo zahraničia,“ povedal pre Topky podpredseda vlády. Richard Sulík vidí riešenie, ako zabrániť väčšej nákaze, v kontrolách a testoch rovno na štátnych hraniciach.

Zdroj: Topky/Maarty

„Ideálne by bolo, keby sa testoval každý, kto prichádza do krajiny s výnimkou niektorých skupín. A to sú pendleri, ktorí bývajú v istom pásme, kamionisti. Všetci ostatní by mali odovzdať vzorku na hraniciach. Môžu ísť domov, ale my budeme vedieť, kto to bol. A keď zistíme, že boli pozitívne testovaní, tak ich vieme vyhľadať,“ vysvetlil Sulík.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus nevylúčil, že hranice sa pri takýchto číslach môžu aj zavrieť. „Bude to veľmi ťažké politické rozhodnutie. Stále si nie som istý, či ho premiér Igor Matovič spraví. Skôr to vidím na nejakú ekaranténu alebo modifikovanú cestovnú mapu,“ reagoval pre Topky Martin Klus.