Sulík v tom má jasno: Koalícia vydrží, aj keby Kollár z postu šéfa NR SR odišiel

Sulík zopakoval, že s Kollárom sa parlamentní poslanci za SaS stretnú v stredu (1. 7.). Rozhodnutie necháva predseda strany SaS na nich. Koalícia však podľa jeho slov potrebuje čas. "Boris Kollár môže pochopiť, že s takto pochybným titulom sa nepatrí byť dvojkou v štáte," povedal Sulík. Nemyslí si však, že by hnutie Sme rodina z koalície pre túto kauzu odišlo. Podľa poslanca NR SR Petra Pellegriniho sa ukázalo, že hodnoty akoby "skončili pred dverami vládnych bavorákov". Poznamenal, že na pozíciu šéfa parlamentu možno treba dať niekoho iného, "najlepšie stredoškoláka", ktorý ešte žiaden titul nemá.

Bývalého premiéra zarazila aj reakcia predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) v otázke Kollárovej diplomovej práce. Uviedol, že vysokí štátni predstavitelia aj tak nepoužívajú tituly, preto mu gesto Borisa Kollára nepoužívať titul v politike príde "trápne". Pellegrini doplnil, že odídenci zo Smeru-SD sú ochotní podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze. Sulík taktiež povedal, že ak by opozícia navrhla zvolať mimoriadnu schôdzu, poslanci za SaS by hlasovali za jej otvorenie. Odídenci zo Smeru-SD však podľa Pellegriniho chcú počkať, čo urobí koalícia. Pellegrini tiež informoval, že názov novovznikajúcej strany prezradí v pondelok (29. 6.).

Do budúcna nevylúčil možnú koalíciu so Smerom-SD. Pripustil, že je možné, že sa k novovzniknutej strane pripojí aj mimoparlamentná Dobrá voľba. Na margo nového koronavírusu bude podľa Sulíka musieť štát zakročiť, ak sa počty nakazených budú zvyšovať. Pellegrini sa bojí, že druhá vlna na Slovensko príde zo zahraničia. So Sulíkom sa zhodli, že by v tom prípade bolo potrebné obnoviť kontrolu na hraniciach. Tiež bude nutné zaviesť rúška a hygienické opatrenia. Bývalý premiér verí, že nepríde vypnutie ekonomiky. "Neviem, či by to naša vážne chorá ekonomika zvládla," dodal. Sulík v tejto súvislosti zdôraznil, že sa nenašiel príklad, že by sa na Slovensku niekto nakazil priamo v obchode.