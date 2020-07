Poplach v Prešove! Lekár mohol infikovať až 600 ľudí: Testovali ich na KORONAVÍRUS, platí zákaz návštev

Šesťdesiattri zamestnancov Centra sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove absolvovalo testy na nový koronavírus. Výsledky PCR testov boli negatívne. Pracovníci ale až do opakovaného testovania naďalej ostávajú v karanténe. To by malo prebehnúť na ďalší týždeň, informoval portál Tvnoviny.sk.

Ako uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, v piatok (10. júla) zobrali vzorky aj 112 klientom, resp. prijímateľov zo zariadenia. Výsledky by mali byť známe najneskôr v sobotu.

„Stav zamestnancov, ako aj prijímateľov je pravidelne monitorovaný, momentálne je situácia pokojná. Zariadenie sa riadi krízovým plánom, dodržiavajú sa všetky sprísnené režimy a protiepidemické nariadenia,“ podotkla.

Doktor pozitívny na covid-19 mohol infikovať stovky ľudí

Testovanie sa uskutočnilo po tom, ako bolo zistené, že v zariadení uplynulý týždeň ordinoval lekár so svojou zdravotnou sestrou, ktorí mali pozitívne testy na nový koronavírus. Doktor mohol prísť do kontaktu až so 600 ľuďmi, lebo okrem centra ordinoval aj v druhom sociálnom zariadení.

V zariadení okrem testovania sprísnili opatrenia. Prijal sa karanténny režim s vyčlenenými červenými zónami, zakázali sa návštevy, zvýšila sa dezinfekcia a doplnili sa osobné ochranné pracovné prostriedky - najmä respirátory FFP3.

Prešovské centrum na Volgogradskej ulici poskytuje dva druhy sociálnych služieb. V domove sociálnych služieb ide o starostlivosť ľudí so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou.

V špecializovanom zariadení ide o sociálne služby v celoročnej pobytovej forme pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, respektíve Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie.

Vo fakultnej nemocnici v Prešove obnovili zákaz návštev

Výnimky zo zákazu na lôžkových oddeleniach pre dospelých pacientov tvoria prípady ako návšteva paliatívneho pacienta v terminálnom štádiu ochorenia, ktorého môžu navštíviť súčasne maximálne dve blízke osoby, návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí či sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice jednou osobou. Jedna osoba tiež môže navštíviť pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus, a to v prípade, ak neprítomnosť známeho spôsobovala stavy úzkosti pacienta.

Rovnako je to aj v prípade iných pacientov hospitalizovaných s psychickými ochoreniami. Výnimka sa tiež v prípade indikácie vzťahuje na pacientov v umelom spánku.

Na detských lôžkových oddeleniach sú povolenými návštevami sprievod či navštívenie dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti.

Vo všetkých prípadoch musí byť navštevujúci starší ako 16 a mladší ako 65 rokov bez chronického či iného závažného ochorenia, u ktorého nebolo potvrdené ochorenie COVID-19, nevykazuje respiračné príznaky a nie je v karanténe.