Výroba nových Passatov a Superbov smeruje do Bratislavy: Pomohli vládne opatrenia?

„Volkswagen bude teraz vyrábať novú generáciu Passatu a Superbu vo svojom závode v Bratislave,“ uvádza portál s odvolaním sa na spomínané zdroje. O takomto riešení sa pritom špekuluje už mesiace. Volkswagen totiž svoje rozhodnutie ohľadom novej tureckej fabriky, ktorá sa mala stať domovom výroby práve pre spomínané Passaty aj Superby, počas predchádzajúcich mesiacov niekoľkokrát odložil pre turecké vojenské operácie v Sýrii. Vždy sa pritom ako alternatíva vybudovania tureckej továrne spomínalo práve presunutie výroby Passatov a Superbov na Slovensko.

Samotný bratislavský Volkswagen sa k prípadným novým výrobám aj v rámci korporátnych pravidiel nevyjadruje. „Potenciálne prideľovanie produktov v rámci koncernu zásadne nekomentujeme,“ povedala pre topky.sk hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Rozhodli pripravované slovenské opatrenia?!

Komentovať neoficiálne informácie nechcel ani rezort hospodárstva. „Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že nové vedenie ministerstva má záujem o vytvorenie stabilného, predvídateľného a konkurencieschopného podnikateľského prostredia, ktoré bude atraktívne pre zahraničných investorov,“ reagovala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Svrčeková.

Ich ministerstvo má, podľa jej slov, záujem podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou a tvorbu pracovných miest. „Od nástupu do funkcie sa vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík snaží prijímať kroky, ktoré toto smerovanie potvrdia v praxi. Dôkazom je napríklad aj nedávno predstavený a vládou schválený megabalík opatrení, tzv. „lex korona“, ktorý významným spôsobom prispeje k skvalitneniu podnikateľského prostredia,“ dodala hovorkyňa Svrčeková.

Aj ministerstvo práce pripravuje úpravu legislatívy, ktorá môže mať vplyv na konečné rozhodnutie veľkého koncernu. „Pripravujeme legislatívny návrh o tzv. dlhodobom kurzarbeite do konca tohto roka. Prvým krokom zavedenia tzv. kurzarbeitu na Slovensku je schéma, ktorá už funguje v rámci prvej pomoci pri koronakríze,“ reagovala hovorkyňa ministerstva práce Eva Rovenská.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Od jesene Krajniakov rezort plánuje prejsť na druhú dočasnú schému, kde by sa využili eurofondy, ktoré sa môžu použiť na riešenie pokrízovej situácie. Išlo by už o budúci model kurzarbeitu, ktorý by bol stále uhrádzaný z mimoriadnych prostriedkov na eliminovanie následkov krízy. Čo najviac prostriedkov by chceli použiť z európskeho programu SURE, ktorý je určený práve na zavádzanie dlhodobého kurzarbeitu.

„Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak by považoval za ideálne, ak by sa počas 10 rokov v systéme dlhodobého kurzarbeitu nazhromaždilo zhruba 2,4 miliardy eur. Na to potrebujeme vyčleniť pol percenta z odvodov zamestnancov a pol percenta z odvodov zamestnávateľov. Keďže kurzarbeit má pomáhať ľudom obdobným spôsobom ako dávka v nezamestnanosti pre tých, ktorí sa ocitnú dočasne alebo dlhodobo bez práce, tak by sa podľa ministra dalo uvažovať nad tým, že by sa časť zo súčasných dvojpercentných odvodov na poistenie v nezamestnanosti využila aj na pripravovaný kurzarbeit. Nechceme zvyšovať odvody a ak, tak o čo najmenšiu mieru, aká je možná, a to sa dá urobiť kombináciou s podporou v nezamestnanosti,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva práce Eva Rovenská.

Vojenské aktivity Turecka sa v odôvodnení nespomínajú

Hoci samotná automobilka ešte o upustení od plánov na výstavbu novej továrne v Turecku oficiálne neinformovala, rozhodnutie je už zrejme definitívne. Informovala o ňom aj nemecká agentúra DPA s odvolaním sa na zatiaľ neoficiálne oznámenie zo strany spoločnosti. Tentokrát sa však už v správach vojenské aktivity Turecka v odôvodnení rozhodnutia nespomínajú. Dôvodom má byť prepad dopytu po nových autách v dôsledku pandémie koronavírusu.



Volkswagen mal podľa pôvodného plánu vybudovať nový závod v Manise na západnom pobreží Turecka za 1,3 miliardy eur. Výrobu v ňom plánoval spustiť už v roku 2022 s ročnou kapacitou 300-tisíc vozidiel. Do nového multibrandového závodu sa mala presťahovať práve aj výroba novej generácie Passatu a Superbu. Turecká fabrika mala zároveň nahradiť produkciu automobilky Volkswagen v nemeckom Emdene, ktorá od roku 2022 prejde úplne na výrobu elektrických vozidiel.