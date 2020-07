KORONAdovolenka môže zmeniť život: Virológ varuje, relaxujeme, a pritom zabúdame na svätú trojku

BRATISLAVA - Chystáte sa aj napriek koronakríze na dovolenku do zahraničia? Môže vám poľahky zmeniť život. Je isté, že strašenie nie je na mieste, no naši odborníci sa poväčšine zhodujú na tom, že toto leto by sme mali prečkať doma. Prečítajte si reakciu uznávaného slovenského virológa Fedora Čiampora.

Rovnako, ako vám nik nezaručí, že sa na dovolenke za hranicami Slovenska musíte nakaziť, nik vám nemôže garantovať ani to, že sa to predsa len nestane. Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že toto leto je najlepšou voľbou zostať v našej krajine a zbytočne neriskovať. Rovnako upozorňujú na to, že nie je dovolenka, ako dovolenka.

Zdroj: Getty Images

Je totiž rozdielom cestovať na svojom aute do oblasti, kde sa zdržiava málo ľudí, a ktorá je označená ako relatívne bezpečná, a na miesto, kde sa musíte presunúť lietadlom, a kde sa davom jednoducho nevyhnete.

Situácia sa navyše mení prakticky zo dňa na deň. Príkladom je aj nedávne vyňatie Českej republiky, Chorvátska a Francúzska, zo zeleného zoznamu bezpečných krajín, ktoré vydalo Slovinsko. Dôvodom je nárast nových prípadov koronavírusu najmä v Chorvátsku. Na Slovensku nateraz oproti okolitým krajinám stále evidujeme nízke čísla nových nakazených pacientov.

Čiampor: Cestovanie stále nie je bezpečné

Virológ Fedor Čiampor sa v súvislosti s cestovaním do zahraničia vyjadril jasne - stále nie je bezpečné. Ako uviedol, ide o aktivitu, ktorá nás privádza do krajiny, kde nákaza s veľkou pravdepodobnosťou stále nie je pod kontrolou, tvoria sa jej nové ohniská, pričom ľudia o tom ani nemusia vedieť, keďže môžu byť bez príznakov. Ak sa všetko spojí s nedostatkom opatrení, vzniká nebezpečná kombinácia.

"V súčasnom období, aj keď sa otvárajú mnohé krajiny, ja by som odporučil byť rozumný a tento rok vynechať cestovanie na dovolenky," odkázal.

Relaxujeme a zabúdame

Odborník vypichol aj ďalšiu dôležitú skutočnosť. Dovolenka je podľa neho príležitosťou na to, aby ľudia relaxovali a pri tom zabúdajú aj na dodržiavanie základných odporúčaní. Je to podľa neho absolútne prirodzené.

Je možné, že pláže tento rok preplnené nebudú. Napriek tomu poriadne zvážte, kam sa chystáte. (ilustračná foto) Zdroj: SITA/AP Photo/Yorgos Karahalis

"Z vyjadrení, ktoré som počul aj v médiách, ľudia uvádzali, ale veď ja sa cítim dobre, tu nikto chorý nie je, ja tiež nie som chorý, je tu dosť slnka aj priestoru... To je všetko pravda. Ale opatrenie je vždy na mieste. Zabúdať na to, že sa nachádzame v štádiu ešte šíriacej sa pandémie, že ešte nie je zlikvidovaná a sú krajiny, ktoré sú mimoriadne postihnuté, a tých prípadov je tam strašne veľa, nie je správne," upozornil.

Ohniská sú aj u nás, záchranou môže byť "svätá trojka"

Čiampor samozrejme podotkol, že ohniská nákazy máme aj na Slovensku. "Najviac prípadov máme na Kysuciach a v okrese Čadca, ktoré sú v kontakte s Českou republikou. U nich sa nákaza rozmohla v oblasti Sliezska, u baníkov," priblížil a v súvislosti s tým dodal, že akonáhle prestanú byť ľudia opatrní a povolia, tak samozrejme otvárajú brány pre šírenie infekcie, ktorá ešte neodznela.

Zdroj: Getty Images

Práve preto treba mať stále na pamäti "svätú trojku" - umývanie rúk, nosenie rúška a vyhýbanie sa miestam, kde sa zdržiava veľa ľudí pohromade a nemáme možnosť odstupu. "To je základ, ktorý zamedzuje šírenie vírusu a ak to nedodržíme, tak to hneď využije," uzavrel odborník.