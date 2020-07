Majský sa znova nedostavil na súd: Vypočuli ho v nemocnici, podľa prokurátora ide o obštrukcie

Jozef Majský, ktorého minulý mesiac zadržali v českom Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, je v ČR a na zasadnutie v stredu sa nedostavil. Verejné zasadnutie napokon odročili na 29. júla.

Majský sa nedostavil

„NS SR urobil všetky opatrenia na vykonanie verejného zasadnutia. Vzhľadom na to, že obžalovaný Jozef M. sa nedostavil a nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti, zákonné podmienky na vykonanie verejného zasadnutia neboli splnené. Senát Najvyššieho súdu určil ďalší termín verejného zasadnutia v predmetnej veci na 29. júl o 9.00 h,“ uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

„Opäť raz sa zhoršuje zázračne zdravotný stav Jozefa M., keď bol vytýčený termín verejného zasadnutia. Pán obžalovaný odchádza do Šumperku len v sprievode šoféra a to 262 kilometrov od Bratislavy. Bezproblémovo absolvoval výsluch v ČR v rámci predbežného šetrenia Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Jozef M. nechce prezradiť adresy, kde sa v ČR nachádza, je niekde v Prahe. Už to má medzinárodné rozmery, to čo nastalo v roku 2004. To, čo podnikateľ Marian K. a Dobroslav Trnka zasiali vtedy, žneme dnes,“ zdôraznil Šanta.

Pokračuje sa v obštrukciách

Podľa jeho slov sa teda pokračuje v obštrukciách začatých v roku 2004 prepustením Jozefa M. z väzby. Jozef M. nepotrebuje liečbu, ústnou formou zdôraznil Šanta s poukazom na správy Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). „Dnes sa vykonáva ďalší výsluch Jozefa M. pred krajským štátnym zastupiteľstvom,“ povedal prokurátor. Predsedníčka senátu odročila verejné zasadnutie na 29. júla, keďže Majský nedal súhlas na pojednávanie v neprítomnosti.

Vypočúvanie v nemocnici

Obžalovaného a neprávoplatne odsúdeného podnikateľa Jozefa M., ktorého minulý mesiac zadržali na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v Šumperku, v stredu vypočuli české orgány. „S ohľadom na zdravotný stav žiadanej osoby bol dnes vykonaný jej výsluch v nemocnici. Ďalej sú zhromažďované listinné dôkazy k podaniu príslušného návrhu na súd. Po zhromaždení materiálov potrebných na posúdenie všetkých obligatórnych a fakultatívnych dôvodov na vydanie, eventuálne nevydanie žiadanej osoby bude v zmysle príslušného paragrafu a zákona na základe európskeho zatýkacieho rozkazu návrh podaný na Krajský súd v Ostrave. Ten je príslušný rozhodnúť o vydaní alebo nevydaní požadovanej osoby,“ uviedol v stredu krajský štátny zástupca v Ostrave Libor Malý.

Podľa jeho slov sa tak aktuálne realizuje štandardné konanie o vydaní žiadanej osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v zmysle príslušného zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach a tiež predbežné šerenie.

Roky prieťahov

S Jozefom Majským, ktorého zadržala 17. júna polícia v nemocnici v Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby, keďže nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave.

Pôvodná predsedníčka senátu NS SR Gabriela Šimonová vylúčila Jozefa M. v marci 2018 pre zlý zdravotný stav na samostatné konanie. V ten istý deň senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných v kauze podvodu na BMG Invest a Horizont Slovakia na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika P. na sedem rokov. Brtva je už podmienečne prepustený na slobodu. Súd trestné stíhanie Jozefa Majského prerušil v marci 2019 pre ťažkú chorobu. Trojicu v minulosti už dva razy neprávoplatne odsúdil v kauze podvodu voči nebankovým subjektom ŠTS a bývalý Špeciálny súd v Pezinku.