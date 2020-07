AKTUÁLNE Kauza nebankoviek: Je to definitívne! Podnikateľa Majského právoplatne odsúdili

Majský sa naďalej nachádza v Českej republike, kde bol zadržaný na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Senát Najvyššieho súdu SR však rozhodol, že bude pokračovať v stredajšom pojednávaní aj napriek jeho neprítomnosti.

Krátko pred obedom napokon padol právoplatný rozsudok. Senát odvolanie obžalovaného zamietol ako nedôvodné.

Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová, rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu z 21. októbra 2015, ktorým bol podnikateľ uznaný za vinného z pokračovacieho trestného činu podvodu spolupáchateľstvom, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere deväť rokov, považuje senát Najvyššieho súdu za zákonný a správny.

Pozrite si reakcie po vyhlásení rozsudku

"Proti dnešnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu nie je žiaden ďalší riadny opravný prostriedok prípustný," dodala Važanová.

Vrchol drzosti

Podľa sudkyne obžalovaného prepustili 10. júla z nemocnice v českom Šupmerku. O mesiac tam má prísť na kontrolu. Na výzvu súdu, aby sa dostavil, však nereagoval.

Na pojednávaní ho zastupoval jeho obhajca Peter Filip. Ten priznal, že s klientom nie je aktuálne ani v telefonickom kontakte, komunikuje len s Majského dcérou.

"Nachádza sa v nejakom súkromnom byte svojho priateľa v Ostrave," vyjadril sa prokurátor Ján Šanta. Krajské štátne zastupiteľstvo Ostrava má podľa jeho slov aj informáciu o presnej adrese.

Majského neúčasť a fakt, že svoju neprítomnosť na súde neospravedlnil aj napriek tomu, že si predvolanie o verejnom zasadnutí podľa Šantu prevzal, považuje prokurátor za vrchol arogancie.

Deväť rokov

Predmetom zasadnutia bolo odvolanie obžalovaného voči už spomínanému rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý podnikateľa v októbri 2015 odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

V prípade sa malo konať naposledy 1. júla. Nová predsedníčka senátu NS SR však musela zasadnutie odročiť. Obžalovaný Majský sa totiž nedostavil a nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti, a teda zákonné podmienky na vykonanie verejného zasadnutia neboli splnené.

V ten istý deň ho v nemocnici vypočuli české orgány. Deň predtým Filip podal na Ústavný súd SR v Košiciach ústavnú sťažnosť, v ktorej napadol tri veci, a to rozhodnutie o trestnom konaní, vydanie zatýkacieho rozkazu a vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.

Obhajca Peter Filip Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zadržanie v nemocnici

S Jozefom Majským, ktorého zadržala 17. júna polícia v nemocnici v Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave.

Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby, keďže nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave.

NS SR vylúčil Jozefa Majského v marci 2018 pre zlý zdravotný stav na samostatné konanie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Šanta od minulého roka podal na NS SR dovedna tri návrhy na pokračovanie prerušeného trestného stíhania. Posledný doručil na NS SR v polovici mája. Až potom NS SR vytýčil termín zasadnutia.

Ako išiel čas: Chronológia v kauze podvodu nebankoviek

21. októbra 2002 - Jozefa Majského zadržala polícia na hraničnom priechode Bratislava-Berg pri pokuse vycestovať do Rakúska. V tento deň sa nedostavil na policajný výsluch.



24. októbra 2002 - Po podrobnom výsluchu vzal službukonajúci sudca Okresného súdu Košice I Jozefa Majského a jeho spoluobvineného Patrika Pachingera do vyšetrovacej väzby.



23. augusta 2004 - S návrhom na podanie obžaloby ukončila polícia vyšetrovanie v kauze údajného tunelovania skrachovaných nebankových subjektov Horizont Slovakia a BMG Invest. Jozefa Majského, Patrika Pachingera a Dávida Brtvu obvinila z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z podvodu. Majský celú činnosť koordinoval a vo februári 2002 vydal pokyn na zatvorenie pobočiek BMG a Horizontu pod zámienkou auditu.



19. apríla 2005 - Generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka nariadil prepustenie obvineného Jozefa Majského na slobodu.



1. decembra 2006 - Sudca Špeciálneho súdu (ŠS) rozhodol, že podnikateľ Jozef Majský zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Dôvodom na uvalenie väzby bolo, že Majský sa nezdržiaval na adrese, prostredníctvom ktorej s ním komunikoval súd, a vyhýbal sa súdnemu konaniu.



15. januára 2007 - Jozef Majský požiadal ŠS o prepustenie z väzby na kauciu 500.000 korún (16.596,96 eura). Pred senátom ŠS sa začalo konanie v kauze tunelovania nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia bez hlavného obžalovaného. Súd v Pezinku akceptoval jeho žiadosť na konanie bez jeho prítomnosti.



23. apríla 2007 - Prokurátor navrhol Jozefovi Majskému ako údajnej hlave zločineckej skupiny trest 11,5 roka v prvej nápravnovýchovnej skupine, peňažný trest 5 miliónov korún (165.969,59 eura) a zákaz podnikateľskej činnosti vo finančníctve na desať rokov. Rovnaký trest navrhol aj spoluobžalovanému Dávidovi Brtvovi. Pre Patrika Pachingera navrhol prokurátor osem rokov nepodmienečne v prvej nápravnovýchovnej skupine a peňažný trest 3 milióny korún (99.581,76 eura).



27. apríla 2007 - Senát ŠS v Pezinku uznal Jozefa Majského za vinného z trestného činu založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny v kauze nebankových subjektov Horizont a BMG a odsúdil ho na 12 rokov odňatia slobody v tretej nápravnovýchovnej skupine.



26. júna 2007 - Najvyšší súd (NS) SR zamietol žiadosť Majského a jeho spoločníkov Brtvu a Pachingera o prepustenie z väzby a predĺžil ju do 30. novembra 2007.



11. októbra 2007 - NS SR na neverejnom zasadnutí zrušil rozsudok ŠS v Pezinku nad Jozefom Majským a prípad vrátil na ŠS.



23. októbra 2007 - Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR na neverejnom zasadnutí rozhodlo, že NS SR musí prepustiť podnikateľa Jozefa Majského a vyplatiť mu náhradu trov vo výške 7492 korún (248,69 eura).



25. októbra 2007 - Jozefa Majského prepustili z väzby. NS SR tak urobil na základe rozhodnutia ÚS SR.



10. februára 2009 - Na ŠS v Pezinku vypočuli svedkov - bývalého manažéra nebankových subjektov Mariána Šebeščáka a novinárku Zuzanu Szatmáry. Tá sprostredkovala zverejnenie videozáznamu, ktorý Vladimír Fruni nahral na lodi v Chorvátsku, prostredníctvom slovenského denníka. V rozhovore sa mali muži rozprávať o predaji spoločnosti BMG Invest.



15. apríla 2010 - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovalo po viacerých odročeniach (marec 2009 - február 2010) hlavné pojednávanie, dostavili sa všetci obžalovaní a vypovedať prišlo päť zo šiestich predvolaných svedkov.



7. septembra 2011 - Proces v kauze tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia pokračoval na ŠTS v Pezinku výsluchom troch svedkov. Jedným z nich bol policajný prezident Jaroslav Spišiak.



5. novembra 2012 – Proces pokračoval na ŠTS v Pezinku výsluchom bývalého riaditeľa televízie Nova Vladimíra Železného. Svedok vypovedal prostredníctvom telemosta z Brna.



21. februára 2014 – Dávida Brtvu podmienečne prepustili z väzenia. Rozhodol o tom Okresný súd v Trnave, ktorý mu aj určil skúšobnú lehotu na štyri roky, rozhodnutie trnavského súdu bolo právoplatné. Obžalovaný si vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou, okres Trnava, odpykával trest za spreneveru.



6. marca 2014 - Pojednávanie v kauze nebankoviek opäť nemohlo pokračovať. Problémom bola obhajoba obžalovaného Pachingera, pretože jeho obhajca ho odmietol ďalej zastupovať.



5. mája 2014 - Senát ŠTS v Pezinku v procese s Jozefom Majským a jeho spoločníkmi Brtvom a Pachingerom nepristúpil k čítaniu záverečných rečí a hlavné pojednávanie odročil.



4. augusta 2014 - Na pojednávaní na ŠTS v Pezinku sa zúčastnili obžalovaní Majský, Brtva a Pachinger. Predseda senátu a prokurátor špecializovanej prokuratúry sa pri vypočúvaní zaujímali najmä o finančnú správu a účtovníctvo spoločností Horizont Slovania a BMG Invest, ktoré skončili v konkurze, ako aj o postup pri odškodňovaní veriteľov.



10. marca 2015 – Vynesenie rozsudku sa skomplikovalo. ŠTS v Pezinku rozhodol, že bude čakať na vydanie Františka Matíka, ktorého koncom januára 2015 zadržali v Srbsku. Predseda senátu pojednávanie odročil, stotožnil sa s návrhom obhajcu Jozefa Majského, aby bol ešte vypočutý Matík.



14. októbra 2015 – V kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odzneli záverečné reči.



21. októbra 2015 – Na ŠTS v Pezinku padol rozsudok. ŠTS odsúdil Jozefa Majského na trest odňatia slobody na deväť rokov, Dávida Brtvu taktiež na deväť rokov a Patrika Pachingera na trest odňatia slobody v dĺžke trvania siedmich rokov. Súd taktiež uložil peňažný trest vo výške 5000 eur pre obžalovaných Brtvu a Pachingera. Rozhodnutie nebolo právoplatné, obžalovaní sa odvolali.



28. marca 2018 - Najvyšší súd SR potvrdil verdikt prvostupňového súdu z roku 2015. Jozefa Majského vylúčil NS SR na samostatné konanie, keďže je vážne chorý a polícia ho na proces neeskortovala. Pachinger však okamžite do trestu odňatia slobody nenastúpil, keďže bol po operáciách oboch očí a práceneschopný. On ako jediný z troch obžalovaných sa na verejnom zasadnutí zúčastnil. NS SR mu nechal mesačnú lehotu, aby si povybavoval svoje náležitosti a potom nastúpil na výkon trestu.



27. apríla 2018 - Brtva a Pachinger zatiaľ nemuseli do väzenia nastúpiť. Predsedníčka senátu NS SR zrušila príkaz na dodanie do výkonu trestu Pachingera a Brtvu z dôvodu zachovania ich základných ústavných práv, a to najmä práva na rozhodnutie o ich žiadostiach, o ktorých bude rozhodovať ŠTS v Pezinku.



20. júna 2018 - V trestnej veci Jozefa Majského predsedníčka senátu NS SR uznesením pribrala do znaleckého skúmania štyroch znalcov v odbore zdravotníctvo a farmácia. Dôvodom bolo preverenie, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí.



2. júla 2018 - V Justičnom paláci polícia zatkla Patrika Pachingera odsúdeného v kauze skrachovaných nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia. Pachinger sa dostavil na pojednávanie Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde žiadal o odvolacie konanie - podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.



10. júla 2018 - Spred budovy Okresného súdu v Trnave odviedli príslušníci polície Dávida Brtvu, ktorý sa chcel zúčastniť na verejnom pojednávaní vo veci rozhodnutia o jeho podmienečnom prepustení.



17. júna 2020 - Polícia potvrdila zadržanie podnikateľa Jozefa Majského v Českej republike.



20. júna 2020 - Podnikateľa Jozefa Majského Krajský súd v Ostrave nezobral do predbežnej väzby.