Náš postoj k Maďarsku je kladný: Pre ich spôsob vlády sme však ostražití, hovorí veľvyslanec

BRATISLAVA - Vzťah Slovenska k Maďarsku je mimoriadne pozitívny a máme záujem to tak zachovať. Zároveň sme však pre zložitosti v maďarskom spôsobe vládnutia ostražití, aj keď by sme nechceli byť, len to už nezáleží od nás. Vyhlásil to veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík v relácii CD Klub na Tablet TV.

Podľa Hamžíka cítiť rozdiely medzi krajinami v otázkach slobody tlače a postavenia mimovládneho sektora. Taktiež vníma Maďarsko ako štát, ktorý je silne centralizovaný v riadení kultúry, vedy i školstva. Riešenie týchto problémov považuje za dôležitejšie ako neustále rozoberanie otázky národnostných menšín.

"To nie je súčasťou našej politiky. My tu budujeme občiansku spoločnosť. Pre nás sú si všetci občania rovnocenní a neposudzujeme ich na základe etnicity, ale etnicitu rešpektujeme," uviedol. Taktiež vyjadril názor, že Trianon a povojnové rozdelenie hraníc je skôr témou politiky ako bežných občanov. "Ľudia žijú úplne inými problémami. Ale majú to v sebe, lebo od detstva sú k tomu vychovávaní, tá trauma sa v nich pestuje," dodal.

Stabilita slovensko-maďarských vzťahov je podľa veľvyslanca veľmi dôležitá aj pre jednotu Európskej únie. "Zaujíma nás, či to, čo robíme my a to, čo robí Maďarsko, Európsku úniu posilňuje alebo sú tam určité elementy, ktoré ju oslabujú," povedal Hamžík.

Týmto vyjadrením však slovenský diplomat podľa vlastných slov nechce znevažovať význam dobrých vzťahov SR v rámci regiónu strednej Európy so susednými krajinami. "Vyšehradská štvorka je niečo výnimočné, historicky aj politicky. Pomohla nám na ceste do EÚ, do NATO, pomáha nám v ekonomických otázkach i v migračnej otázke. Tam, kde sa naše záujmy stretnú sa podporíme, ale nie je to žiadna alternatíva k Európskej únii," povedal.

"Mám slovenskú a európsku identitu a to mi úplne stačí. Nepotrebujeme mať nejakú stredoeurópsku identitu, pretože ten koncept ide proti Európskej únie," uzavrel Hamžík.