Škandalózna agentúra! NAKA v kauze Dobytkár obvinila aj bývalého zamestnanca PPA

V tomto prípade predstavujú prípadné prijaté úplatky sumu vo výške 1.840.000 eur. Vyšetrovateľ NAKA rozšíril obvinenie proti piatim fyzickým a trom právnickým osobám za korupčnú trestnú činnosť v súbehu s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti.

Aktuality.sk odhalili ďalšieho muža z kauzy vyplácania úplatkov za pridelené agrodotácie. Podľa portálu je ním bývalý zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorý sa doteraz živil ako eurofondový poradca.

Ide o podnikateľa Viktora M., ktorý sa podľa vyšetrovateľov dopustil nepriamej korupcie a je stíhaný na slobode. Viktor M. však tvrdí, že sa stal "obeťou systému. Obvinený v minulosti pôsobil ako hlavný radca na regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo Zvolene. Od júna 2004 do februára 2009 pracoval na odbore autorizácie platieb, ktorý finálne schvaľuje vyplácanie peňazí úspešným žiadateľom o eurofondy.

Počas svojho pôsobenia v agentúre sa spoznal s jedným z hlavných aktérov úplatkárskej kauzy Dobytkár – s Ľubomírom Kropilom, ktorý je bývalý sponzor HZDS a jeden z prvých mužov, ktorého polícia v súvislosti so škandálom zadržala. Podnikateľ po odchode z agentúry začal podnikať a poskytoval štandardné poradenstvo v oblasti eurofondov.

„Metodiku robí ministerstvo, nie PPA. To určilo bodovacie kritériá aj diskriminačné podmienky,“ opísal pre portál obvinený. Kropil, ktorý je jedným z prvých zadržaných v úpatkárskej kauze, mu v minulosti ukázal aj vzorové projekty realizácie.

„Je tu kopec poradenských firiem, ktoré majú 'svojho Kropila'. Ja ich nepoznám, ale určite sú. … Tak to fungovalo. Ja som prišiel k 'svojmu Kropilovi', ktorý mi dal vzory, podľa toho som vypracoval projektovú realizáciu a podalo sa to. Neuspeli všetky projekty, ale tak 80 percent uspelo,“ opísal Viktor.

Kto pozná podmienky v predstihu, môže sa na ne pripraviť a získať výhodu pred ostatnými. Ide napríklad o súpis aktivít v predmete podnikania, dĺžka pôsobenia na trhu či súpis registrov, v ktorých musí firma žiadateľa najneskôr v deň zverejnenia výzvy figurovať. Práve to rozhoduje o tom, či sa môže záujemca zapojiť do výzvy o peniaze z Európskej únie, ku ktorým časť dopláca aj Slovensko.

„Prečo ja ako žiadateľ by som mal ku dňu výzvy niečo spĺňať? Veď to je ten priestor na korupciu. A to robí ministerstvo na niečí pokyn. No a každý klient chce uspieť, tak čo som mal robiť? Tak som dal číslo na Kropila,“ vysvetlil obvinený. Preto je dnes obvinený z nepriamej korupcie.