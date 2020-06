Škandalózna medaila prezidentky! Na smiech Slovákov reaguje aj Braňo Mojsej: FOTO ukázal svoju pýchu

Nielen Slovákov, ale aj samotnú prezidentku Zuzanu Čaputovú rozvesila minca, ktorá by mala vyobrazovať jej portrét. So svojou podobou na minci sa nestotožňuje a berie celú vec z nadhľadu.

Mnohí začali na internete špekulovať a baviť sa, či kremnická mincovňa nedala do obehu medailu známeho muzikanta Braňa Mojseja. Ten sa na limitovanej medaile tiež pobavil a pre topky.sk potvrdil, že vyobrazený portrét sa na neho naozaj podobá. „Sú tam určité zhody. Ale je to samozrejme v rovine zábavy. Možno sú tam podobné črty tváre a vlasy,“ smeje sa Mojsej. Je rád, že aj v dnešnom uponáhľanom svete sa nájde čas na úsmev. To, či volil prezidentku, nechcel komentovať, lebo ako tvrdí: „S kým spím a koho volím verejne nehovorím. V každom prípade prezidentke želám veľa zdravia a lásky.“

Zdroj: topky

Braňo Mojsej dokázal aj z tejto situácie vyťažiť. Na medailu si nechal vypáliť svoju podobizeň so sloganom: Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Medaile predáva na internete za 5 eur za kus a výťažok chce použiť na prevenciu drogovej závislosti. Hoci vzniklo už niekoľko recesistických stránok, ktoré vyzývajú Braňa Mojseja na hrad, ani teraz nepotvrdil a ani nevylúčil, či sa plánuje pustiť do boja o post hlavy štátu.